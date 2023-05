Fast X: su Rotten Tomatoes la critica boccia il film mentre il pubblico approva

Su Rotten Tomatoes sono stati pubblicati i giudizi di critica e pubblico sul lungoemtraggio Fast X, con protagonisti Vin Diesel e Jason Momoa. La critica non ha approvato il film, che ha ottenuto un 55% di approvazione, mentre il pubblico gli ha riservato l’84%. SI tratta di risultati nettamente diversi.

Il giudizio globale sul film recita:

Tanto irrimediabilmente sciocco quanto soddisfacentemente autocosciente, Fast X dovrebbe far girare i motori dei fan di lunga data lasciando molti nuovi arrivati ​​​​in folle.

Si tratta di un giudizio che non fa guadagnare a Fast X il certificato di “fresh” su Rotten Tomatoes. Ma, nonostante questo, il pubblico sembra avere approvato il lungometraggio. Vedremo se anche il box-office premierà questo decimo capitolo della saga.

In questo nuovo film Dom Toretto e la sua famiglia devono fare i conti con una figura del passato. Dopo aver annientato in Fast Five il boss brasiliano Hernan Reyes, e dopo aver distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro, il figlio Dante si presenta cercando vendetta. Il suo obiettivo è quello di far pagare a Dom il più alto prezzo possibile per avergli portato via il padre.