Appartamento a Dumbo, Brooklyn: luce e convivialità con vista su Manhattan

A Dumbo, Brooklyn, si trova un appartamento luminoso che si distingue per la sua atmosfera conviviale. Progettato dallo studio SR Projects, l’appartamento offre una vista mozzafiato su Manhattan. L’edificio, sviluppato su due livelli, presenta uno stile informale e fresco che riflette il linguaggio contemporaneo della vivace zona di Dumbo. Gli interni si caratterizzano per l’alternanza tra elementi architettonici bianchi, legno chiaro e una palette di colori giocosi che si armonizzano tra loro.

Il soggiorno è stato pensato per accogliere gli ospiti e offrire momenti di relax, con vista sul cortile esterno e sul fiume. Sacha Roubeni, Principal dello studio SR Projects, descrive la posizione dell’appartamento dicendo:

Si trova ai margini di Dumbo, vicino all’acqua. Mi piace che non ci sia nulla intorno, è lontano dalla zona turistica più affollata vicino al ponte di Brooklyn, sembra un rifugio dalla città stessa. E offre una delle viste più spettacolari dello skyline del centro di Manhattan.

L’obiettivo principale del progetto è stato creare continuità negli spazi. L’architetto ha unito i due livelli per creare un’area living attraversata dalla luce dall’alto verso il basso. In stretta collaborazione con il team di Kelsey Hutchins di House of Hudson Interiors, con sede ad Austin, sono stati scelti arredi semplici e curati nei dettagli, senza tempo. Lo studio ha adottato il mantra “Keep it simple” per l’arredamento.

Le generose altezze del soggiorno permettono alla luce e all’aria di fluire liberamente. La sfida principale è stata rendere fluido e organico lo spazio sotto la scala di metallo nero. Un divano modulare Living Divani Extrasoft è stato posizionato per creare una zona living unificata, mentre una libreria su misura è stata aggiunta dietro la scala, creando un angolo lettura romantico. Gli interni e gli esterni dell’appartamento si fondono armoniosamente. Le terrazze sono state lasciate aperte per consentire alluce naturale di illuminare gli spazi interni e mettere in risalto la palette di colori chiari scelta.

La proprietaria dell’appartamento non solo è stata coinvolta nella selezione dei mobili, ma ha anche curato l’arte che è stata collocata in tutta la casa. La collaborazione con Kelsey Hutchins di House of Hudson Interiors ha contribuito al design degli arredi. Secondo l’architetto, una cucina accogliente è fondamentale in ogni casa, un luogo dove le persone possono riunirsi, cucinare e mangiare insieme. La sensazione di casa significa trovare un luogo confortevole dove rilassarsi e staccare la spina non appena si varca la soglia. Questo spazio a Dumbo, Brooklyn, incarna appieno l’essenza di un ambiente accogliente e rappresenta un tema ricorrente nei progetti di architettura e design interni dello studio SR Projects.