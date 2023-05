The Lord of the Fallen, data di uscita annunciata con un trailer di gampelay

The Lords of the Fallen è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay che ha svelato infine anche la data d'uscita.

The Lords of the Fallen è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay esteso che ha infine svelato anche la data d’uscita del gioco. Come preannunciato dai leak dei giorni scorsi, il titolo sarà disponibile a partire dal 13 ottobre 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Qui di seguito il filmato:

Per l’occasione, inoltre, sono state annunciate anche le tre differenti edizioni di The Lords of the Fallen tra cui figura la Standard Edition, che include la copia del gioco, la Deluxe Edition, fisica o digitale, che include gioco, classe iniziale Crociato Oscuro, artbook digitale da 100 pagine, colonna sonora digitale e visualizzatore di modelli 3D e infine la Collector’s Edition. Quest’ultima include:

La copia del gioco

Statua del Crociato Oscuro alta circa 25 cm, vetrina in metallo con illuminazione a LED e telecomando

Custodia steelbook

Classe iniziale Crociato Oscuro

Artbook digitale da 100 pagine

Colonna sonora digitale

Visualizzatore di modelli 3D

Poster fronte-retro e art card

The Lords of the Fallen è il sequel di Lords of the Fallen del 2014 sviluppato in Unreal Engine 5 e con diverse novità rispetto al predecessore. Il gioco è stato decritto dagli sviluppatori come un Dark Souls 4.5 e come un titolo che pesca a piene mani dalla tradizione Miyazakiana ma capace di includere anche diversi elementi unici.