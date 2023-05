The Flash: Stephen King ha adorato il film

Nonostante il genere di Stephen King sia l’horror (così come sapranno già da tempo i suoi fedelissimi fan), l’autore ha avuto modo di vedere in anteprima il cinecomics The Flash, e, dalle sue stesse parole, è uscito fuori tanto entusiasmo. Sembra, addirittura, che Stephen King abbia adorato The Flash.

Ecco cosa ha detto:

Ho avuto la possibilità di vedere in anteprima The Flash. Di solito non presto molta attenzione ai film sui supereroi, però posso dire che questo è un qualcosa di speciale. Riesce a riempirti gli occhi, ad essere divertente, ma anche a toccarti il cuore. L’ho adorato.

Tutto ciò ha suscitato l’approvazione di James Gunn, che ha replicato in un tweet:

Dannazione, è tutto vero.

L’attesa per l’uscita al cinema di The Flash sta salendo, considerando che il lungometraggio arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo mese. Nel film vedremo protagonisti Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon (“Bullet Train,” “Batman v Superman: Dawn of Justice”), Ron Livingston (“Loudermilk,” “The Conjuring”), Maribel Verdú (“Elite,” “Y tu mamá también”), Kiersey Clemons (“Zack Snyder’s Justice League,” “Sweetheart”), Antje Traue (“King of Ravens,” “Man of Steel”), Ben Affleck e Michael Keaton (“Spider-Man: Homecoming,” “Batman”).