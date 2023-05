The Ferragnez – La serie, da oggi su Prime Video la seconda stagione

Ieri sera, nel cuore di Milano, la spettacolare piazza Sempione gremita di fan ha ospitato la premiere della seconda stagione di The Ferragnez – La serie, con i protagonisti Chiara Ferragni e Fedez accolti sul palco da Katia Follesa. Oltre alla coppia, hanno partecipato all’anteprima della serie, da oggi su Prime Video in tutto il mondo, anche Marina Di Guardo, Tatiana Berrinzaghi, Valentina Ferragni, Francesca Ferragni, Franco Lucia, Riccardo Nicoletti, Marco Ferragni.

Erano inoltre presenti alla serata svariati amici e ospiti della coppia, nonché volti noti, come Simona Ventura, Chiara Biasi, Veronica Ferraro, Andrea Incontri, Nick Cerioni, Lorenzo Serafini, Valentina Barbieri, Camilla Boniardi, Guglielmo Scilla, Alessia Lanza, Nicky Passarella, Andrea Damante ed Elisa Visari, Cathy La Torre, Natalia Paragoni, Stephanie Glitter, Martina Socrate. A intrattenere il pubblico entusiasta della piazza Gabriele Vagnato che ha accolto gli ospiti in attesa dell’arrivo di Chiara Ferragni e Fedez.

Prime Video, inoltre, oggi ha rilasciato il video del backstage della realizzazione dei poster ufficiali della serie, con la presenza di tutta la famiglia al gran completo.

The Ferragnez – La serie riporta per la seconda stagione sullo schermo l’imprenditrice e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez, per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria. La seconda stagione di The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutta oggi in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre. Inoltre, come già precedentemente annunciato, dopo l’estate sarà disponile in esclusiva su Prime Video anche The Ferragnez: Sanremo Special, un episodio speciale che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

Leggi anche: