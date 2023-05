Ricerca Clinica: attesa la Giornata Internazionale degli Studi Clinici 2023

La Giornata Internazionale degli Studi Clinici si presenta come un’importante occasione per promuovere la corretta comprensione e consapevolezza riguardo alla Ricerca Clinica. In un’azione congiunta, varie Associazioni Scientifiche e aziende del settore si uniscono per smentire i falsi miti e diffondere informazioni accurate.

L’evento principale si terrà il 20 maggio a Milano, presso Piazza XXV Aprile, dove un gazebo informativo sarà allestito per l’intera giornata. Volontari provenienti dalle Associazioni Scientifiche coinvolte saranno presenti per offrire spiegazioni dettagliate e rispondere alle domande dei cittadini interessati. L’obiettivo è fornire una conoscenza completa e corretta sull’argomento, mettendo in evidenza la complessità della Ricerca e Sviluppo clinico.

Attraverso l’utilizzo di volantini informativi e la proiezione di video esplicativi sugli schermi, si mira a coinvolgere un vasto pubblico, offrendo loro l’opportunità di approfondire i temi legati alla Ricerca Clinica. Gli esperti presenti saranno in grado di condividere le loro conoscenze e fornire spunti di riflessione su questo ambito cruciale della medicina.

La partecipazione delle principali Istituzioni Italiane e dei centri clinici di ricerca conferisce ulteriore autorevolezza all’evento e ne rafforza il messaggio di importanza e serietà. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza riguardo alla Ricerca Clinica, sottolineando l’importanza di studi accurati e basati su evidenze scientifiche per il progresso medico e il benessere dei pazienti.

La Giornata Internazionale degli Studi Clinici rappresenta quindi un’occasione unica per informare, sensibilizzare e sfatare i falsi miti associati alla Ricerca Clinica. Attraverso un approccio collaborativo e informativo, si auspica di aumentare la comprensione e l’apprezzamento per questa fondamentale attività scientifica, che contribuisce alla scoperta di nuove terapie e al miglioramento delle cure mediche per tutti.