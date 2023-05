Guardi YouTube sulla TV di casa? Preparati a pubblicità da 30 secondi impossibili da saltare

YouTube ha annunciato importanti cambiamenti relativi agli annunci pubblicitari che compariranno sull’app per Smart TV, console e via dicendo. Durante l’evento YouTube Brandcast, è stato rivelato che presto saranno introdotti annunci non skippabili della durata di 30 secondi nei contenuti di maggior successo visualizzati su TV connesse. Questo significa che gli utenti dovranno obbligatoriamente guardare questi annunci prima di poter accedere ai video desiderati.

L’obiettivo di YouTube è quello di sfruttare l’aumento di visualizzazioni sulla TV. “Sempre più persone scelgono di guardare YouTube sugli schermi più grandi di cui dispongono”, ha detto il CEO di YouTube, Neal Mohan. “Gli spettatori – e questo è vero soprattutto per i giovanissimi – non fanno più distinzioni trai diversi contenuti che consumano”.

YouTube ha anche annunciato di star testando un secondo tipo di pubblicità pensato per le TV: si tratta di un banner che comparirà quando si mette in pausa un video. Questa funzionalità, chiamata “esperienze in pausa”, mostrerà un banner pubblicitario attorno al video in pausa, che potrà essere rimosso dall’utente selezionando il pulsante “chiudi”. Questi cambiamenti hanno l’obiettivo di offrire agli inserzionisti un pubblico ancora più grande e, chiaramente, di creare nuove opportunità di monetizzazione per YouTube. Un’ottima notizia per le aziende e per YouTube stessa. Meno per tutti gli altri: guardare i video di YouTube sulla TV probabilmente diventerà un’esperienza molto più frustrante.