Epic Games Store: il gioco gratis del 25 maggio è ancora un mistero

Epic Games Store ha annunciato che il gioco gratis disponibile per gli utenti a partire dal 25 maggio 2023 è nuovamente un titolo misterioso. Esattamente come accaduto per il gioco di questa settimana, la compagnia non ha voluto svelare in anticipo quale titolo sarà reso disponibile gratis a partire dal prossimo giovedì.

Per scoprire di quale gioco si tratta dovremo dunque per forza attendere le 17:00 del 25 maggio, proprio come successo per il regalo del 18 maggio. Solitamente Epic Games svela in anticipo quali giochi verranno resi disponibili gratuitamente la settimana successiva, ma in occasioni speciali, come in questo caso le promozioni dei Mega Saldi, preferisce puntare sul fattore sorpresa fino al termine dell’offerta.

Vi ricordiamo, prima di lasciarvi, che avete una settimana di tempo per riscattare gratuitamente il gioco di oggi, ossia Death Stranding. Un dono gratissimo che farà la gioia di tutti gli appassionati delle opere di Hideo Kojima e di chi non ha avuto ancora modo di scoprire l’avventura di Sam Porter Bridges.