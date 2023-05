BlizzCon 2023: annunciate le date dell’evento Blizzard, ecco tutti i dettagli

Blizzard ha annunciato le date della BlizzCon 2023. L’evento torna a svolgersi dal vivo, dopo quattro anni di incontri digitali nella splendida cornice dell’Anaheim Convention Center, precisamente il 3 ed il 4 novembre 2023. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer, che mostra alcune sequenze tratte dalle precedenti edizioni e che celebrano la community dei giochi Blizzard.

La nuova edizione del BlizzCon promette come sempre l’arrivo di novità ed annunci riguardanti i giochi Blizzard tra cui figurano Diablo 4, World of Warcraft, Overwatch 2, Hearthstone e Immortal. Non è da escludere anche la presenza di qualche sorpresa, dato che d solito in occasione del BlizzCon vengono svelati gli annunci più importanti. L’evento però si propone non solo di svelare il futuro dei videogiochi Blizzard, ma anche di celebrare la community con gare multiplayer, concorsi di cosplay, contest fotografici e artistici, keyonote e tanto altro ancora.

Blizzard non ha svelato ulteriori dettagli sull’evento, ma ha promesso che condividerà nei prossimi mesi ulteriori dettagli sui contenuti della manifestazione, sulle attività in programma e sulle modalità di partecipazione all’evento, comprese le informazioni per l’acquisto dei biglietti.