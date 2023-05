Yacht FB285NK: una beach house personalizzata

Benetti, rinomato cantiere navale, ha varato un nuovo mega yacht su misura di 67 metri a Livorno. Questa imbarcazione è stata costruita per una coppia di armatori con una visione chiara: trasformare lo yacht in una casa personalizzata. Il progetto, denominato FB285NK, è stato realizzato in collaborazione con il cantiere Benetti, lo studio di design Cassetta Yacht per gli esterni e un designer di interni esperto come l’armatrice stessa.

FB285NK è stato concepito come un’opera d’arte che combina la passione per il mare, un gusto estetico raffinato e una perfetta intesa tra i proprietari, il cantiere Benetti e gli studi di architettura. L’armatrice ha avuto un ruolo fondamentale nello stile, nell’arredamento degli interni, nella scelta delle essenze e nell’organizzazione degli spazi. Grazie alla sua esperienza come designer nel settore immobiliare di lusso, l’armatrice è stata coinvolta fin dalle prime fasi del progetto, lavorando a stretto contatto con il cantiere e i designer per creare un’imbarcazione tradizionale ma con soluzioni innovative per la vita in mare.

FB285NK sarà ora la nuova residenza dei proprietari, una raffinata e elegante casa sulla spiaggia con una vista mozzafiato e tutti i comfort necessari per godersi momenti di relax, tranquillità e pace. Per offrire un servizio di alta qualità a bordo, gli armatori hanno scelto di ridurre il numero di cabine rispetto ad altre imbarcazioni delle stesse dimensioni, creandone solo cinque.

L’ingresso nel salone principale del Main Deck suscita meraviglia: lo spazio tra le murate misura oltre dieci metri e ampie finestre donano eleganza all’architettura e rendono l’interno ancora più luminoso grazie alla luce naturale che penetra dalle vetrate laterali. Queste grandi vetrate circolari, con un diametro di quasi 2 metri, conferiscono uno spettacolare effetto estetico, definendo il profilo esterno dello yacht e illuminando gli spazi interni, dal salone principale alle cabine del Lower Deck. Questo elemento distintivo è stato fortemente voluto dall’armatrice, che desiderava un legame visivo tra gli interni e la natura circostante, incorniciando la bellezza dei panorami attraverso le vetrate. L’obiettivo era creare una lussuosa dimora che si affaccia direttamente sul mare, con un costante richiamo all’ambiente circostante.

FB285NK è anche un trionfo per l’utilizzo del teak certificato FSC® come materiale principale. Il legno è stato ampiamente impiegato per i ponti, le porte, i pilastri e i mobili, in perfetta armonia cromatica con gli elementi in acciaio e la pittura dello scafo. La certificazione FSC® garantisce che il teak utilizzato provenga da foreste gestite in modo responsabile, con un ciclo sostenibile di taglio e ripiantumazione.