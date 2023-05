Tutti su! Buon compleanno Claudio si conferma come l’evento musicale dell’anno nei cinema

Straordinario risultato per il film evento sulla musica di Claudio Baglioni, Tutti su! Buon compleanno Claudio, che in conseguenza resterà nelle sale.

Tutti su! Buon compleanno Claudio, prodotto da Friends & Partners insieme con Come srl, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma e distribuito da Medusa Film, conferma con numeri ancora più rilevanti il grandioso esordio di ieri, candidandosi a evento musicale più visto al cinema del 2023.

Il film evento tratto dal dodicesimo e ultimo concerto a Caracalla di Claudio Baglioni ha ottenuto difatti 129mila euro (129.934) e 14.392 presenze con una crescita di oltre il 20% in 2 giorni, per un totale di 236 mila euro e 26.133 ingressi, un successo che permette all’evento di proseguire la sua permanenza nelle sale oltre la giornata di oggi. Grazie al successo al botteghino e alla grande richiesta del pubblico, difatti, la pellicola, originariamente programmata come evento speciale di tre giorni per il 15-16-17 maggio, proseguirà l’uscita nei cinema anche da giovedì 18 maggio in poi.

Il film è tratto da “Dodici Note – Tutti su!”, i dodici straordinari eventi che hanno avuto luogo dal 3 al 19 giugno 2022 alle Terme di Caracalla: prima volta in assoluto per un artista pop ad aver aperto la Stagione Lirica del Teatro dell’Opera di Roma. “Dodici Note – Tutti su!” ha visto Baglioni accompagnato da 123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni, con la direzione artistica e la regia teatrale di Giuliano Peparini e la videoregia di Duccio Forzano. In scena anche l’Orchestra Italiana del Cinema, fondata negli storici studi di registrazione “Forum Studios” e diretta da Danilo Minotti, autore degli arrangiamenti insieme a Paolo Gianolio, e il Coro Giuseppe Verdi con il Direttore Artistico Marco Tartaglia e il Maestro del Coro Anna Elena Masini.

La suggestione più forte che questa serie di concerti straordinari mi ha trasmesso è quella di essermi ritrovato letteralmente circondato e avvolto dai suoni di una grandissima orchestra, le voci di un coro straordinario e dai movimenti dei performer, e aver avuto, come mai in passato, la percezione fisica di tutta la potenza, l’energia e la vitalità che la musica e l’arte di tanti interpreti possono sprigionare. Una vera e propria immersione, simile alle sensazioni che proviamo quando nuotiamo sott’acqua, e viviamo un’esperienza corporea, meravigliosamente definita, di ciò che siamo e della materia che ci circonda e all’interno della quale ci muoviamo.

ha affermato Baglioni in merito allo spettacolo.

Leggi anche: