Tendinopatia del sovraspinato: studio randomizzato confronta PRP e proloterapia

La tendinopatia del sovraspinato è una condizione ortopedica che può causare dolore e limitare la funzionalità della spalla. Negli ultimi anni, si è sviluppato l’uso di terapie innovative basate sulla medicina rigenerativa, come il plasma ricco in piastrine (PRP), per trattare questa patologia. Uno studio condotto dall’Università di Malaya e dall’Ospedale Universitario di Kuala Lumpur in Malesia ha confrontato gli effetti del PRP e della proloterapia nel trattamento della tendinopatia del sovraspinato che non risponde alle terapie convenzionali. Lo studio ha coinvolto 64 pazienti, di cui 32 sono stati trattati con PRP e gli altri con la proloterapia.

I ricercatori hanno valutato i risultati in termini di dolore e funzionalità della spalla utilizzando lo “Shoulder Pain and Disability Index” (SPADI) e la “Scala di Valutazione Numerica”. I risultati hanno mostrato che entrambi i trattamenti sono efficaci nel ridurre il dolore articolare e migliorare la mobilità dell’arto superiore. Tuttavia, è stata osservata una differenza iniziale tra i due gruppi: i pazienti trattati con PRP hanno riportato un aumento temporaneo del dolore, che è durato non più di 2 settimane.

Passato questo periodo, non sono emerse ulteriori differenze tra i due gruppi di pazienti. Gli autori dello studio non hanno riscontrato variazioni significative nella gamma di movimento della spalla e nello spessore del tendine sovraspinato tra i due gruppi, misurati all’inizio dello studio e dopo 3 e 6 mesi dall’iniezione del trattamento. Alla fine dello studio, tutti i pazienti si sono dichiarati soddisfatti del trattamento ricevuto.

La tendinopatia del sovraspinato colpisce principalmente una fascia di età relativamente giovane, intorno ai 40 anni, spesso atleti impegnati in sport come il tennis, il nuoto e il lancio. Tuttavia, può verificarsi anche in lavoratori manuali e in persone di età superiore ai 60 anni. Questa condizione causa dolore e limitazioni nella mobilità articolare, rendendo difficili le attività quotidiane come sollevare oggetti, pettinarsi e vestirsi. Il dolore può peggiorare durante la notte, disturbando il sonno.

Di solito, i trattamenti di prima linea per la tendinopatia del sovraspinato includono l’uso di antinfiammatori non steroidei, la terapia fisica e la crioterapia. Tuttavia, se il dolore persiste, possono essere necessari approcci terapeutici più avanzati. I risultati di questo studio suggeriscono che la medicina rigenerativa, come il PRP, può essere un’opzione efficace per i pazienti che non rispondono ai trattamenti convenzionali. Questi approcci innovativi offrono nuove prospettive nella gestione della tendinopatia del sovraspinato e promuovono la guarigione fisica del tendine attraverso la stimolazione delle proprietà di auto-guarigione del corpo umano.