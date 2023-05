Ransomware, un hacker russo è stato arrestato con l’accusa di far parte di tre potenti bande criminali

Un uomo russo è stato incriminato dalle autorità statunitensi per il suo presunto ruolo in diverse bande di ransomware. Furti per 200 milioni di dollari.

Un uomo russo è stato incriminato dalle autorità statunitensi per il suo presunto ruolo in diverse bande di ransomware che hanno attaccato ospedali, scuole e dipartimenti di polizia. Secondo un rapporto, Mikhail Pavlovich Matveev, conosciuto online come Wazawaka, era un membro attivo di tre bande di ransomware che hanno tentato di estorcere complessivamente 400 milioni di dollari alle vittime e hanno ricevuto quasi 200 milioni di dollari in pagamenti di riscatto, secondo il Dipartimento di Giustizia.

I gruppi di ransomware di solito penetrano nelle reti informatiche e installano software dannosi che criptano i computer e li rendono inutilizzabili. I gruppi chiedono pagamenti di estorsione in criptovaluta e minacciano di divulgare online i dati rubati se il riscatto non viene pagato.

Matveev faceva presumibilmente parte delle bande di ransomware Lockbit, Babuk e Hive. Questi gruppi sono “tra le minacce informatiche criminali più attive e distruttive al mondo”, ha scritto Philip Sellinger, il procuratore statunitense per il distretto del New Jersey, in un atto d’accusa. Matveev, insieme ad altri membri delle bande di ransomware, avrebbe attaccato fino a 2.800 vittime negli Stati Uniti e nel resto del mondo, ha scritto Sellinger. Tra le presunte vittime vi è il Dipartimento di Polizia Metropolitana del Distretto di Columbia, che è stato attaccato con ransomware nel 2021. Gli hacker hanno successivamente pubblicato decine di file di personale rubati. I gruppi hanno preso di mira anche chiese e organizzazioni non profit, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia.