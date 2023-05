L’UE ha iniziato un’indagine preliminare sui servizi cloud di Microsoft Azure

Non è una vera e propria istruttoria, l'UE vuole capire se Microsoft utilizza i dati raccolti da Azure per ottenere un vantaggio illecito sui suoi competitor.

L’Unione Europea ha aperto un‘indagine informale contro i servizi cloud di Microsoft Azure. Secondo un rapporto di Bloomberg, l’autorità di vigilanza antitrust sta pianificando di indagare su presunti comportamenti anticoncorrenziali da parte di Microsoft Azure.

In particolare, la Commissione Europea sta chiedendo un parere ai clienti di Microsoft sul fatto di avviare o meno un’indagine approfondita. L’indagine degli enti di regolamentazione esaminerà se Microsoft stia utilizzando informazioni commerciali riservate per ottenere un vantaggio ingiusto rispetto ai fornitori concorrenti di servizi cloud.

“Microsoft potrebbe abusare del suo accesso a informazioni riservate aziendali appartenenti a società di cloud con cui ha accordi commerciali, secondo documenti visti da Bloomberg. Gli enti antitrust dell’UE vogliono sapere se Microsoft sfrutta tali informazioni riservate per competere con i fornitori di servizi cloud sul mercato”, ha scritto Bloomberg citando due persone informate sulla questione che hanno parlato a condizione di anonimato.

L’indagine fa seguito a reclami da parte di diversi fornitori di servizi cloud, tra cui Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE). Il sito Petri.com, un blog specializzato nelle notizie che riguardano Microsoft, scrive che è “importante notare che Amazon Web Services sia un membro del CISPE”. L’associazione non profit europea ha sostenuto che Microsoft ha abusato della sua posizione dominante nel mercato per spostare i clienti europei verso la sua infrastruttura cloud Azure.