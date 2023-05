L’IA di Google che velocizza la scoperta di nuovi farmaci

Sviluppare nuovi farmaci può costare miliardi di dollari e non c’è nemmeno una garanzia che la fase di ricerca porti ad una terapia efficace o, comunque, commercializzabile. Non stupisce che in questa nuova corsa alle intelligenze artificiali, moltissimi progetti guardino con interesse proprio al settore farmaceutico. In gioco ci sono commesse per milioni, se non miliardi, di euro.

La divisione Cloud di Google ha annunciato due nuove suite progettate per facilitare la scoperta di farmaci e promuovere la medicina di precisione. La Target and Lead Identification Suite mira ad aiutare le aziende farmaceutiche a comprendere meglio le proteine e gli amminoacidi fondamentali per lo sviluppo dei farmaci. In particolare, è progettata per aiutare gli scienziati a identificare obiettivi biologici su cui i ricercatori possono sviluppare trattamenti. Ciò potrebbe velocizzare efficacemente la scoperta di farmaci e ridurre i costi.

Il sito Engadget riporta che tra i primi ad adottare la suite “ci sono aziende farmaceutiche multinazionali come Pfizer e aziende biotech leader del settore come Cereval”. Clienti importanti che vengono, chiaramente, rivendicati anche nel comunicato stampa pubblicato da Google Cloud stessa. “Stiamo collaborando con Google per esplorare come AlphaFold2 possa accelerare potenzialmente il nostro processo di scoperta dei farmaci, velocizzando la capacità dei nostri ricercatori di condurre i loro esperimenti sulla piattaforma di calcolo scalabile e ottimizzata per acceleratori di Google Cloud”, ha dichiarato Nicholas Labello, principal computational scientist di Pfizer.

Il secondo strumento, la Multiomics Suite, è progettato per affrontare l’analisi dei dati genomici. L’obiettivo è capire come le variazioni genetiche influenzano le malattie al fine di creare trattamenti adeguati e persino personalizzati. Le basi di dati genomiche tendono ad essere enormi, quindi la suite fornirà ai ricercatori un accesso rapido ai dati appropriati, contribuendo ad accelerare i trattamenti.