Il muschio: la pianta che può vivere senza acqua e che cattura il carbonio

Secondo uno studio pubblicato recentemente sulla rivista Nature Geoscience, il muschio ha effetti positivi su tutte le principali funzioni del suolo: favorisce il ciclo dei nutrienti , regola l’umidità e la temperatura del suolo, fornisce habitat per vari organismi e riduce il rischio di erosione e desertificazione . Caratterizzati da fusti poco sviluppati e strutture fogliformi, si presentano come i membri più evoluti e voluminosi della ex divisione Bryophyta potendo raggiungere estensioni di 20 cm (fino a 50 per il muschio tropicale Dawsonia superba ).

Il muschio ha anche un valore economico come torba per combustibile, orticoltura, assorbimento di petrolio e come fonte di varie sostanze chimiche. Lo studio ha anche permesso di scoprire che i muschi ono fondamentali anche per il sequestro del carbonio e coprono una vasta area del pianeta, circa 9 milioni di km2 – equivalente all’area della Cina. La perdita di solo il 15% della copertura di muschi del suolo sarebbe equivalente a un aumento globali di anidride carbonica da tutti i cambiamenti di uso del suolo in un anno, come la deforestazione e il sovrapascolo. “Inizialmente eravamo molto interessati a capire come i sistemi naturali di vegetazione autoctona, che non sono stati molto disturbati, differiscano dai sistemi creati dall’uomo, come i parchi e i giardini – i nostri spazi verdi“, spiega il dottor Eldridge, che lavora presso la Scuola di Scienze Biologiche, della Terra e dell’Ambiente dell’UNSW. “Per questo motivo, in questo studio abbiamo voluto analizzare un po’ più nel dettaglio i muschi e le loro reali funzioni, in termini di fornitura di servizi essenziali per l’ambiente. Abbiamo esaminato cosa succede nei terreni dominati dai muschi e cosa succede nei terreni in cui non c’erano muschi. E siamo rimasti sbalorditi nello scoprire che i muschi fanno delle cose incredibili”.

Il muschio: caratteristiche, funzioni e specie

I muschi sono delle piccole piante che comprendono all’incirca 15.000 specie sparse in tutto il Pianeta. Si trovano in tutto il mondo, dalle lussureggianti foreste pluviali tropicali ai deserti più aridi, e persino sulle colline ventose dell’Antartide. Come detto, esistono diverse specie, che si differenziano tra loro principalmente per la struttura e la specializzazione delle loro capsule. Alcune tra le specie sono: il muschio bianco (Sphagnum spp.), il muschio comune (Bryum argenteum), il muschio capillare (Polytrichum commune) e il muschio di palude (Calliergonella cuspidata).