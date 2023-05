Cryopets: la startup che promette con l’ibernazione di far rivivere i nostri animali

La criogenesi al servizio degli animali domestici: la controversa missione per far risuscitare i nostri animali domestici

“Crediamo che la crioconservazione dovrebbe essere una forma standard di medicina d’emergenza utilizzata negli ospedali di tutto il mondo, sia per gli animali domestici che per gli esseri umani. Il nostro nuovo ospedale per animali e la nostra struttura criogenica ibrida ci permettono di eseguire la crioconservazione di animali domestici di qualità da laboratorio e di tutto il corpo, e ci proponiamo di fare lo stesso con gli esseri umani un giorno.”

Questo è ciò che si legge sul sito web ufficiale di Cryopets, una startup che si occupa di criobernazione di animali d’affezione. Cryopets mira a congelare gli animali domestici al momento della morte con la speranza che i progressi scientifici possano un giorno farli rivivere. Fondata dal giovane imprenditore Kai Micah Mills e finanziata dal miliardario Peter Thiel, Cryopets ha già acquistato le attrezzature necessarie e creato un comitato consultivo scientifico. La startup prevede di creare una rete di cliniche veterinarie che forniscano controlli regolari e cure di emergenza. Alla morte di un animale domestico, i proprietari avrebbero la possibilità di preservarlo inviandolo in una struttura nello Utah. Qui, gli animali verrebbero conservati in vasche di metallo in attesa del “giorno della resurrezione”. Attualmente, la lista d’attesa di Cryopets include circa 500 animali tra cui cani, gatti, conigli, criceti e una scimmia. Sebbene l’idea possa sembrare inverosimile, Thiel ha annunciato che Mills fa parte della lista di individui a cui la sua fondazione donerà 100 mila dollari in due anni per l’avviamento di un’azienda.

La criogenesi è una tecnica che consiste nel congelare un corpo a temperature estremamente basse con l’obiettivo di preservarlo per un tempo indefinito. La speranza è che i progressi scientifici futuri possano permettere di riportare in vita il corpo conservato. Tuttavia, la criogenesi è ancora una tecnica altamente controversa e non esistono prove concrete che possa funzionare.Cryopets rappresenta un esempio interessante di come la scienza e la tecnologia stiano cercando di affrontare il tema della mortalità e della conservazione della vita. Solo il tempo dirà se questa startup riuscirà a realizzare il suo ambizioso obiettivo.