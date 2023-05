Benessere delle bovine da latte: l’EFSA pubblica nuovi pareri scientifici

Arrivano nuove raccomandazioni dall'EFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Le condizioni di stalla possono influire notevolmente sul benessere delle bovine da latte, pertanto, è importante garantire che queste condizioni siano ottimali. In tal senso, l’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha pubblicato due nuovi pareri scientifici che forniscono raccomandazioni per migliorare il benessere degli animali, tra cui anche le bovine da latte.

Uno dei fattori più importanti per il benessere delle bovine da latte è lo spazio disponibile. Le vacche che sono costrette a stare legate in stalla permanentemente hanno un benessere ridotto e pertanto, questa pratica dovrebbe essere evitata. Inoltre, ogni vacca dovrebbe avere accesso ad almeno 9 mq di spazio totale interno, compresa l’area per sdraiarsi. È altrettanto importante che le vacche da latte abbiano accesso al pascolo, con aree drenate e ombreggiate. Ciò permette alle vacche di muoversi liberamente, eseguire comportamenti naturali e godere di condizioni di vita più simili a quelle della vita all’aperto.

Un altro fattore importante è la prevenzione e il monitoraggio di disturbi come zoppia, mastite e disturbi metabolici. La prevenzione di questi disturbi può essere ottenuta tramite una corretta gestione del bestiame, con la fornitura di cibo e acqua di alta qualità e garantendo un’alimentazione equilibrata e sufficiente. L’utilizzo di spazzole e una lettiera sufficientemente spessa può aiutare le vacche a eseguire comportamenti naturali come grattarsi e pulirsi. Se le vacche sono alloggiate in cubicoli, è importante garantire che ogni vacca abbia il proprio spazio individuale e una lettiera sufficientemente spessa.