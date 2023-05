Apple, ruba le informazioni sulla guida autonoma e scappa in Cina: è il terzo ingegnere a farlo

Un ex dipendente di Apple, Weibao Wang, è stato accusato di aver rubato segreti commerciali relativi alla tecnologia dei veicoli a guida autonoma per conto di un’azienda cinese. Wang ha iniziato a lavorare per Apple nel 2016 come parte di un team che sviluppava hardware e software per i sistemi autonomi.

Nel novembre del 2017, ha accettato un lavoro presso una società cinese che sviluppava veicoli a guida autonoma, ma ha aspettato più di quattro mesi per informare Apple della sua decisione di lasciare l’azienda. Dopo la sua partenza da Apple nell’aprile 2018, l’azienda ha scoperto che l’ingegnere ha avuto accesso a diverse informazioni riservate e proprietarie prima della sua partenza. Durante una perquisizione nella sua residenza, sono state trovate grandi quantità di documenti provenienti da Apple.

Wang è stato accusato di sei capi di imputazione per furto o tentato furto di segreti commerciali e potrebbe affrontare una pena massima di 10 anni di prigione e una multa di $250.000 per ciascun capo d’imputazione. Questo è il terzo caso in cui un ex dipendente di Apple viene accusato di rubare segreti commerciali relativi alla tecnologia dei veicoli a guida autonoma per conto di aziende cinesi.