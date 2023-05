Focus Entertainment ha annunciato che Aliens: Dark Descent è entrato in fase gold. Il gioco è dunque pronto per essere pubblicato.

Tramite un tweet, Focus Entertainment ha annunciato che Aliens: Dark Descent è entrato ufficialmente in fase gold. Ciò vuol dire che i lavori sul gioco sono terminati e che il titolo è dunque pronto per essere pubblicato. L’annuncio di Tindalos Interactive conferma dunque che il titolo non subirà ritardi e che arriverà nei negozi, come previsto, il 20 giugno 2023 .

We're delighted to announce that #AliensDarkDescent has gone GOLD! 🖤 See you on June 21 on Planet Lethe: https://t.co/VyOeMS8gOI pic.twitter.com/jHAAAgQ3Yn — Focus Entertainment (@Focus_entmt) May 17, 2023

Annunciato al Summer Game Fest 2022, Aliens: Dark Descent è uno strategico in tempo reale in stile XCOM. Il gioco ci metterà al comando di una squadra di marines con l’incarico di fermare l’avanzata di un’orda di terribili Xenomorfi. Ogni soldato potrà contare su un vasto arsenale e starà a noi gestire le risorse al meglio per contrastare i nemici. Nel corso dell’avventura potremo impartire ordini alla nostra squadra e potenziare le abilità dei soldati.

In Aliens: Dark Descent comandi una squadra di esperti Marine Coloniali per tentare di fermare l’insorgenza di terrificanti Xenomorfi sulla luna di Lethe. Guida i tuoi soldati in combattimenti in tempo reali contro gli iconici Xenomorfi, agenti deviati dell’insaziabile Weyland-Yutani Corporation e altre creature orribili mai apparse prima nel franchise di Alien.

Sei tu che comandi. Loro sono le tue armi.

Aliens: Dark Descent sarà disponibile per PC e console PlayStation e Xbox al prezzo di 39,99 euro.