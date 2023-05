Wicked: ecco alcune foto dal set del film musical

Online sono state pubblicate alcune foto dal set di Wicked, il lungometraggio musical tratto dall’universo narrativo del mago di Oz. In queste immagini possiamo vedere il look di Ariana Grande nei panni di Glinda.

Ecco le foto dal set.

More looks at Ariana Grande and Jonathan Bailey as Glinda & Fiyero filming scenes for Wicked recently! (via Splash News) pic.twitter.com/0z2s2LGY1N

— Wicked Movie Updates (@wickedupdate) May 14, 2023