Vodafone licenzierà 11mila dipendenti nel corso dei prossimi 36 mesi

Martedì Vodafone ha annunciato che taglierà 11.000 posti di lavoro nel corso dei prossimi tre anni, nell’ambito di un piano di ripresa dopo anni di scarsi risultati. I tagli riguarderanno la sede centrale della società nel Regno Unito, ma anche le divisioni che operano in altri paesi. Subito dopo l’annuncio, le azioni di Vodafone hanno registrato una flessione superiore al 4%.

“La nostra performance non è stata sufficiente”, ha dichiarato la CEO Margherita Della Valle. “Semplificheremo la nostra organizzazione, eliminando la complessità per riconquistare la competitività”. Due decenni fa, Vodafone era il più grande gruppo di telecomunicazioni mobili al mondo, dopo aver acquisito la tedesca Mannesmann nel 2000 nell’operazione di takeover più grande della storia, del valore di oltre 190 miliardi di dollari.

Tuttavia, l’azienda, che opera in 21 paesi e ha accordi di partnership con operatori locali in altre 46 località, ha faticato a mantenere la quota di mercato. Secondo l’ultimo rapporto annuale, Vodafone impiega 104.000 persone in tutto il mondo. Oltre al Regno Unito, è un importante fornitore di reti mobili in Germania, Spagna, Italia e in alcune parti dell’Africa.

Della Valle, che è stata nominata al ruolo tre settimane fa dopo quasi 30 anni trascorsi in azienda, ha affermato che le sue priorità sono “i clienti, la semplicità e la crescita”.