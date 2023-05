Una stazione spaziale delle dimensioni di uno scuolabus: il nuovo frutto della collaborazione tra Vast e SpaceX

Vast, una startup sostenuta dal miliardario delle criptovalute Jed McCaleb, punta a lanciare in orbita una stazione spaziale delle dimensioni di uno scuolabus, entro la fine del 2025, con l’aiuto del partner SpaceX, l’azienda missilistica di Elon Musk. La navicella cilindrica, denominata Haven-1, è l’ultima piattaforma prevista per sostituire la Stazione Spaziale Internazionale, un laboratorio di ricerca orbitale vecchio di due decenni gestito principalmente da Stati Uniti, Russia e Agenzia Spaziale Europea. La ISS dovrebbe andare in pensione nel 2030 e la National Aeronautics and Space Administration (NASA) vuole che le stazioni spaziali commerciali sostituiscano la ISS. Nel 2021 l’agenzia ha assegnato 415 milioni di dollari in fondi per lo sviluppo a quattro aziende, tra cui Northrop Grumman e Blue Origin del miliardario Jeff Bezos. Vast non era tra i premiati, ma spera di ricevere qualche finanziamento dalla NASA entro il 2028, ha dichiarato a Reuters il presidente dell’azienda, Max Haot. La NASA non ha risposto a un’e-mail di richiesta di commento da parte dell’agenzia di stampa.

Nessuna azienda privata ha mai costruito una stazione spaziale. La ISS, delle dimensioni di un campo da calcio, costruita con lanci di moduli multipli e allestita nel corso della sua vita con vari componenti, è costata ai Paesi partecipanti più di 100 miliardi di dollari complessivi. SpaceX si occuperà anche dell’addestramento degli astronauti, che lasceranno la Terra a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX, che si aggancerà autonomamente alla Haven-1. Haven-1 dovrebbe durare tre anni e supportare altre tre missioni di 30 giorni. Vast è in trattative con potenziali astronauti per la missione iniziale, ha detto Haot. Le agenzie spaziali governative sarebbero i clienti principali di Vast. Altri clienti potrebbero essere filantropi, società di ricerca private e aziende che desiderano inviare sulla stazione solo carichi utili – non esseri umani – per missioni di ricerca robotica.

A rendere più ambiziosa la costruzione di una nuova stazione spaziale è l’attuale carenza di capitali privati, in quanto gli investitori cercano scommesse meno rischiose. McCaleb, che secondo Forbes ha un valore monetario di 2,4 miliardi di dollari, sosterrà lo sviluppo del veicolo spaziale e finora ha impegnato 300 milioni di dollari nella società. Il costo totale dello sviluppo di Haven-1 “è ancora da vedere”, ha detto McCaleb, in un’intervista. Vast, fondata nel 2021, ha dichiarato che prevede di lanciare un equipaggio di quattro persone su Haven-1 per una missione di ricerca di 30 giorni, poco dopo il suo dispiegamento. Haven-1 sarà lanciato dal razzo Falcon 9 di SpaceX.