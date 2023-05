The Division 2 disponibile gratis questo fine settimana su PlayStation, Xbox e PC

Ubisoft ha annunciato che questo fine settimana The Division 2 sarà disponibile gratuitamente per tutte le piattaforme. Ecco tutti i dettagli.

Questo fine settimana The Division 2 sarà disponibile gratis per tutte le piattaforme. Dal 18 fino al 21 maggio, infatti, sarà possibile accedere al gioco gratuitamente e salvare i propri progressi. Qualora dopo la prova si decideste di acquistarlo, si potrà riprendere la partita dai propri salvataggi. Di seguito trovate date e orari esatti per apertura e chiusura dei server della prova gratuita:

Apertura server:

PC: 18 maggio alle 18:00

PlayStation: 18 maggio alle 20:00

Xbox: 18 maggio alle 19:00

Chiusura server:

PC: 22 maggio alle 18:00

PlayStation: 22 maggio alle 20:00

Xbox: 22 maggio alle 10:00

Questa versione di prova include tutti i contenuti della Standard Edition e permette quindi di provare tutti i contenuti del gioco base, nonché tutti quelli aggiunti successivamente. Se volete saperne di più sulla versione di prova, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del gioco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Division 2 è attualmente disponibile in offerta al prezzo di 4,49 euro. La promozione è valida fino al 25 maggio 2023.