Pentiment non avrà alcun seguito, ha rivelato Josh Sawyer

Josh Sawyer ha svelato che Pentiment non avrà alcun seguito. Il director ha risposto ad una domanda sulla sua pagina Tumblr, rivelando che il gioco è stato ideato come un’esperienza autoconclusiva e che il nome originale sarebbe dovuto essere Palimpsest.

Il titolo originale e poco funzionante di Pentiment era Palimpsest! Gli avvocati di Microsoft hanno però sentito che sarebbe stato difficile registrare quel nome, quindi l’ho rinominato Pentiment.

E no, non ho in programma di realizzare un seguito di Pentiment, spirituale o di altro tipo. L’ho sempre visto come una storia unica. Può ispirare delle idee (spero non solo a me!) in futuro, ma siamo contenti di dove lo abbiamo lasciato.”ha dichiarato Josh Sawyer.