LEGO: tutti i set che verranno ritirati nel 2023

Gli appassionati di LEGO sapranno che i set dei popolarissimi mattoncini sono a scadenza, e infatti entro questo 2023 saranno svariate decine i set che verranno ritirati dal commercio. Vogliamo perciò proporvi la lista completa. Tra i più popolari possiamo citare la casa di Kevin direttamente da Mamma, ho perso l’Aereo, e la Ecto-1 dei Ghostbusters. Ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Ecco tutti i set LEGO che verranno ritirati entro il 31 dicembre 2023.

LEGO Technic

42115 Lamborghini Sián FKP 37

42125 Ferrari 488 GTE AF Corse

42127 Batmobile di Batman

42128 Autogrù pesante

42129 Camion fuoristrada 4×4 Mercedes-Benz Zetros

42131 Bulldozer Cat® D11 controllato da app

42132 Motocicletta

42133 Sollevatore telescopico

42134 Monster Jam Megalodon

42135 Monster Jam El Toro Loco

42136 John Deere 9620R 4WD Tractor

42137 Formula E Porsche 99X Electric

42138 Ford Mustang Shelby GT500

42139 Fuoristrada

42141 Monoposto McLaren Formula 1

88015 Scatola della batteria

LEGO Harry Potter

76398 Ala dell’infermeria di Hogwarts

76399 Il baule magico di Hogwarts

76403 Ministero della Magia

76409 Stendardo della casa di Grifondoro

76410 Stendardo della casa dei Serpeverde

76411 Stendardo della casa di Corvonero

76412 Stendardo della casa di Tassorosso

75968 Privet Drive, 4

75969 Torre di Astronomia di Hogwarts

75979 Edvige

LEGO Speed Champions

76900 Koenigsegg Jesko

76906 1970 Ferrari 512 M

76907 Lotus Evija

76908 Lamborghini Countach

76909 Mercedes-AMG F1 W12 E Performance & Mercedes-AMG Project One

76910 Aston Martin Valkyrie AMR Pro e Aston Martin Vantage GT3

76911 007 Aston Martin DB5

76912 Fast & Furious 1970 Dodge Charger R/T

LEGO Architecture

21056 Taj Mahal

21042 Statua della Libertà

21054 La Casa Bianca

21028 New York City

21044 Parigi

21034 Londra

LEGO Icons per adulti

10255 Piazza dell’Assemblea

10265 Ford Mustang

10273 La casa stregata

10274 Ghostbusters ECTO-1

10276 Colosseo

40516 Ognuno è meraviglioso

LEGO Ideas

21318 Casa sull’albero

21325 Fabbro medioevale

21326 Winnie the Pooh

21327 Macchina da Scrivere

21329 Fender Stratocaster

21330 Mamma ho perso l’aereo

21331 Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone

LEGO Friends

41443 L’auto elettrica di Olivia

41677 La cascata nel bosco

41696 Stalla di toelettatura dei pony

41697 Veicolo di protezione delle tartarughe

41699 Il caffè di adozione dei cuccioli

41703 Casa sull’albero dell’amicizia

41704 Edificio della strada principale

41705 La pizzeria di Heartlake City

41707 Veicolo pianta-alberi

41708 Roller Disco Arcade

41711 La scuola d’arte di Emma

41712 Camion riciclaggio rifiuti

41713 L’accademia dello spazio di Olivia

41714 La scuola di teatro di Andrea

41715 Il furgone dei gelati

41716 L’avventura in barca a vela di Stephanie

41717 Il soccorso degli animali di Mia

41718 Centro Day Care dei cuccioli

41719 Boutique di moda mobile

41720 Parco acquatico

41721 Fattoria biologica

41722 Rimorchio per spettacolo equestre

41723 Negozio di ciambelle

41726 Vacanza in campeggio

41729 Negozio di alimentari biologici

41732 Negozio di design e fioraio del centro

41733 Negozio mobile di Bubble Tea

41735 Casetta mobile

41741 Furgone di soccorso dei cani

41742 L’hotel dei gatti

41743 Parrucchiere

41751 Skate Park

LEGO BrickHeadz

40377 Paperino

40378 Pippo & Pluto

40476 Paperina

40477 Paperone, Qui, Quo e Qua

40495 Harry, Hermione, Ron & Hagrid

40539 Ahsoka Tano

40540 Danzatore del leone

40541 Manchester United Go Brick Me

40542 FC Barcelona Go Brick Me

40550 Cip & Ciop

40553 Woody and Bo Peep

40560 Professori di Hogwarts

40615 Predone Tusken

40622 Disney 100th Celebration

40631 Gandalf Il Grigio & Balrog

40632 Aragorn & Arwen

75317 Il Mandaloriano e il Bambino

LEGO Minecraft

21164 La barriera corallina

21166 La miniera abbandonata

21170 La Pig House

21172 Il portale in rovina

21177 L’agguato del Creeper

21180 La Battaglia del Guardiano

21181 Il Ranch del Coniglio

21183 I Campi d’Allenamento

21184 La panetteria

21185 Il bastione del Nether

21186 Il castello di ghiaccio

21187 Il fienile rosso

21188 Il villaggio dei lama

21190 Il villaggio abbandonato

LEGO Ninjago

71760 Dragone del tuono di Jay – EVOLUTION

71738 Mech Titano da battaglia di Zane

71754 Dragone dell’acqua

71756 Idro-Vascello

LEGO Star Wars

75342 Fighter Tank della Repubblica

75343 Casco del Dark Trooper

75330 Diorama addestramento Jedi su Dagobah

75329 Diorama Volo sulla trincea della Morte Nera

75328 Casco del Mandaloriano

75327 Casco Luke Skywalker (Red Five)

75326 Sala del trono di Boba Fett

75324 Dark Trooper Attack

75322 Hoth AT-ST

75320 Snowtrooper Battle Pack

75313 AT-AT

75290 Mos Eisley Cantina

75309 Cannoniera della Repubblica

75308 R2-D2

75288 AT-AT

75257 Millennium Falcon

75292 The Razor Crest

75304 Casco di Darth Vader

75300 TIE Fighter imperiale

LEGO Marvel

10781 Miles Morales: la Techno Trike di Spider-Man

10782 Resa dei conti tra Hulk e Rhino

10784 I Webquarters di Spider-Man

76178 Daily Bugle

76187 Venom

76191 Guanto dell’Infinito

76193 L’astronave dei Guardiani

76206 Personaggio di Iron Man

76208 Drakkar di Thor

76209 Il Martello di Thor

LEGO Batman

76240 LEGO DC Batman Batmobile Tumbler

76181 Batmobile: inseguimento di The Penguin

76220 Batman contro Harley Quinn

LEGO Classic

11018 Divertimento creativo sull’oceano

11019 Mattoncini e funzioni

11021 90 Anni di Gioco

11022 Missione spaziale

11031 Divertimento creativo – Scimmie

LEGO Creator

31111 Cyber Drone

31118 Surfer Beach House

31123 Buggy fuoristrada

31127 Street Racer

31128 Delfino e tartaruga

31130 Missione Tesoro sommerso

31131 Ristorante Noodle cittadino

31132 Nave vichinga e Jörmungandr

40460 Rose

40461 Tulipani

40468 Taxi

40469 Tuk Tuk

LEGO Arts

31204 Elvis Presley

31205 Jim Lee Batman Collection

31203 Mappa del Mondo

31205 Jim Lee Batman Collection

31206 The Rolling Stones

31207 Motivi floreali

LEGO Jurassic World

76943 Inseguimento dello Pteranodonte

76944 La fuga del T. rex

76945 Atrociraptor: inseguimento sulla moto

76946 La cattura dei Velociraptor Blue e Beta

76947 Quetzalcoatlus: agguato aereo

76948 La fuga del T. rex e dell’Atrociraptor

76949 L’attacco del Giganotosauro e del Terizinosauro

76950 Triceratopo: agguato al pickup

76951 Trasporto del Piroraptor e del Dilofosauro

76956 Fuga del Tirannosauro

I set seguenti non hanno, invece, ancora una data di scadenza precisa. Si sa solo che verranno ritirati entro quest’anno.

LEGO Disney

10777 Vacanza in campeggio con Topolino e Minnie

10780 Topolino e i suoi amici Paladini del castello

10899 Il Castello di ghiaccio di Frozen

10962 La missione planetaria di Buzz Lightyear

40377 Paperino

40378 Pippo e Pluto

40476 Paperina

40477 Paperone, Qui, Quo e Qua

40622 Celebrazione dei 100 anni di Disney

41168 Il portagioielli di Elsa

43187 La torre di Rapunzel

43189 Elsa e le avventure fiabesche del Nokk

43194 Il paese delle meraviglie ghiacciato di Anna ed Elsa

43196 Il Castello di Belle e della Bestia

43197 Castello di ghiaccio

43198 Il cortile del castello di Anna

43199 Il cortile del castello di Elsa

43202 La Casa dei Madrigal

43203 Le creazioni incantate di Aurora, Merida e Tiana

43204 Divertimento al castello di Anna e Olaf

43205 Il grande castello delle avventure

43208 L’avventura di Jasmine e Mulan

43209 Elsa e la stalla di ghiaccio di Nokk

76830 L’inseguimento di Zyclops

76831 Battaglia di Zurg

76832 Astronave XL-15

LEGO Avatar

40554 Jake Sully e il suo Avatar

75571 Neytiri e Thanator vs. Quaritch con tuta AMP

75573 Montagne fluttuanti: Sito 26 e Samson RDA

LEGO Monkie Kid

Anche per Monkie Kid stesso destino:

80008 Superjet di Monkie Kid

80030 Creazioni con il bastone di Monkie Kid

80032 La fabbrica di torta lunare di Chang’e

80033 Il Mech di Evil Macaque

80034 L’anello di fuoco di Nezha

80035 L’esploratore galattico di Monkie Kid

80037 Drago dell’Est

80038 Furgone del team di Monkie Kid

80039 I Regni Celesti

LEGO City

60253 Furgone dei gelati

60313 Il camion della giostra spaziale

60314 Il furgone dei gelati e l’inseguimento della polizia

60315 Camion centro di comando della polizia

60317 Inseguimento della polizia alla banca

60318 Elicottero antincendio

60319 Soccorso antincendio e inseguimento della polizia

60320 Caserma dei Pompieri

60321 Vigili del Fuoco

60322 Auto da corsa

60323 Aereo acrobatico

60324 Gru Mobile

60325 Autobetoniera

60327 Rimorchio per cavalli

60330 Ospedale

60332 Stunt Bike​ Scorpione Spericolato

60333 Stunt Bike vasca da bagno

60335 Stazione ferroviaria

60338 Giro della morte dello scimpanzé

60339 Arena delle acrobazie

60341 Sfida acrobatica KO

60342 Sfida acrobatica attacco dello squalo

60343 Trasportatore di elicotteri di salvataggio

60346 Fienile e animali da fattoria

60348 Rover lunare

60349 Stazione spaziale lunare

60350 Base di ricerca lunare

60351 Centro spaziale

60353 Missioni di salvataggio animale

60354 Missioni di esplorazione su Marte

60355 Missioni investigative della polizia marittima

60356 Stunt Bike Orso

60357 Stunt Truck: sfida dell’anello di fuoco

60358 Cyber Stunt Bike

60359 Sfida acrobatica: schiacciata sulla rampa

60360 Sfida acrobatica: anelli rotanti

60361 Stunt Riders: sfida impossibile

60369 Addestramento cinofilo mobile

60371 Quartier generale veicoli d’emergenza

60383 Auto sportiva elettrica

60385 Scavatrice per costruzioni

60388 Camion dei tornei di gioco

60390 Trattore del parco

60393 Soccorso sul fuoristrada dei pompieri

60394 L’ATV e l’habitat della lontra

LEGO Stagionali & Senza Categoria

40426 Ghirlanda natalizia 2 in 1

40499 La slitta di Babbo Natale

40522 Piccioncini di San Valentino

40523 Display con coniglietti pasquali

40570 Gatto e topo di Halloween

40571 Orsi polari di Natale

80110 Display del Capodanno Lunare

80111 Sfilata del Capodanno Lunare

LEGO Super Mario e Nintendo

In questo caso avremo i primi quattro set che verranno ritirati il 31 luglio, mentre quelli restanti lo saranno dal 31 dicembre 2023.

71404 Pack espansione Scarpa del Goomba

71407 Pack espansione Costume di Peach gatto e Torre ghiacciata

71409 Pack espansione Sfida sulle nuvole di Spike gigante

71412 Pack espansione Grande isola cattiva

71374 Nintendo Entertainment System

71406 Pack espansione Casa dei regali di Yoshi

71413 Pack Personaggi – Serie 6

71414 Pack di espansione Scapocciatore di Kondorotto

71415 Pack di espansione Costume di Mario ghiaccio e Mondo ghiacciato

71416 Pack di espansione Giro sull’onda lavica

71417 Pack di espansione Avventura sulla neve di Tricherino

71418 Toolbox creativa