La CIA sta cercando di reclutare nuove spie russe su Telegram

La CIA ha organizzato un’aggressiva campagna di comunicazione nella speranza di reclutare nuove spie russe. L’agenzia ritiene che la fallimentare invasione dell’Ucraina abbia aumentato lo scontento della popolazione nei confronti del Cremlino, creando una preziosa apertura per convincere un gran numero di persone a fornire informazioni riservate agli Stati Uniti.

La campagna della CIA è in lingua russa e prevede la diffusione di alcuni videomessaggi su alcune delle piattaforme più usate dai russi, tra cui Telegram e TOR. Secondo gli ufficiali della CIA, l’invasione russa dell’Ucraina ha creato un’opportunità “senza precedenti” per ottenere informazioni vitali. L’agenzia ha spiegato di aver lanciato una prima campagna di questo tipo subito dopo lo scoppio della guerra, che avrebbe già prodotto risultati incoraggianti.

Il messaggio che la CIA vuole far passare è che comprendono la situazione dei russi e vogliono offrire loro un canale per condividere informazioni preziose. L’obiettivo è coinvolgere coloro che lavorano in settori sensibili e che hanno accesso a informazioni di valore.

Il video di reclutamento è stato diffuso su diverse piattaforme di social media, tra cui YouTube, Twitter, Instagram e Facebook, oltre a Telegram. L’approccio mira a raggiungere il pubblico russo in modo efficace. L’iniziativa della CIA è stata progettata con cura per ottenere informazioni preziose e comprendere meglio la situazione russa. Sperano che i russi insoddisfatti si sentano ascoltati e comprendano che la CIA può offrire un canale anonimo e sicuro per condividere le loro informazioni.