Il Signore degli Anelli: annunciato un nuovo MMO da Amazon Games ed Embracer Group

Embracer Group ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con Amazon Games per lo sviluppo e la pubblicazione di un nuovo gioco MMO basato sul franchise de Il Signore degli Anelli. Al momento, il gioco non ha un nome, ma sappiamo che verrà lanciato su PC e console.

Parliamo in sostanza di un’avventura MMO open world è ambientata nella Terra di Mezzo che includerà le storie de Lo Hobbit e della trilogia del Signore degli Anelli. Il gioco si trova al momento nelle prime fasi di sviluppo con Amazon Games Orange County, creatore di New World (un altro MMO), a capo dello sviluppo.

Il mondo della Terra di Mezzo continua a dimostrarsi un terreno infinitamente fertile per i creatori, e Amazon Games ha una passione per la costruzione di mondi immersivi e avvincenti e per la pubblicazione di giochi per un pubblico globale” ha dichiarato Lee Guinchard, CEO di Freemode. Abbiamo la chiara ambizione di creare prodotti di intrattenimento di altissima qualità per questa IP, sia che utilizziamo risorse interne sia che collaboriamo con i migliori partner del settore che completano le nostre capacità. Ci stiamo impegnando al massimo per realizzare un MMO che renda giustizia all’ampio universo della Terra di Mezzo e che appassioni i giocatori di tutto il mondo”.

Christoph Hartmann, VP di Amazon Games ha aggiunto: “Ci impegniamo ad offrire ai giocatori giochi di alta qualità, sia attraverso IP originali che quelli amati da tempo come Il Signore degli Anelli. Proporre ai giocatori una nuova interpretazione de Il Signore degli Anelli è stata a lungo un’aspirazione per il nostro team e siamo onorati e grati che Middle-earth Enterprises ci stia affidando questo mondo iconico. Siamo inoltre lieti di espandere il nostro rapporto con Embracer Group dopo il nostro accordo con Tomb Raider dello scorso anno, poiché hanno dimostrato di essere ottimi collaboratori” impegnando al massimo per offrire un MMO che renda giustizia all’immenso universo della Terra di Mezzo e che riesca a deliziare i giocatori di tutto il mondo”.

Maggiori informazioni, compresi i dettagli sui tempi di lancio, verranno comunicati prossimamente.