Cannes 2023: da oggi al via il Festival

Da oggi, 16 maggio, prende il via il Festival di Cannes 2023, e come in ogni edizione della manifestazione, tanti sono i titoli attesi, sia in gara che fuori competizione. Quella di quest’anno sarà la 76esima edizione del Festival.

La cerimonia di apertura si svolgerà a partire dalle 19, e ci saranno Chiara Mastroianni, figlia del grande interprete Marcello Mastroianni, e Catherine Deneuve, ad aprire il Festival di Cannes 2023. La kermesse si chiuderà il 27 maggio, dopo 11 giorni di proiezione.

Tra i titoli italiani in gara possiamo menzionare i lungometraggi di Marco Bellocchio, Nanni Moretti e Alice Rohrwacher. Mentre tra i film fuori concorso verranno presentati Indiana Jones e il Quadrante del Destino, The Killers of the Flower Moon di Scorsese, ma anche il nuovo lungometraggio animato Pixar dal titolo Elemental.

Anche Johnny Depp avrà il suo spazio con il lancio del suo nuovo film dal titolo Jeanne du Barry – La favorita del re, storia che racconta dell’amante di Luigi XV.

Qui sotto vi proponiamo una serie di news di Lega Nerd con cui potrete approfondire nel dettaglio questa edizione del Festival di Cannes: