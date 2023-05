Apple sta investendo sempre di più in Europa: 85 miliardi di euro in 5 anni

Apple ha annunciato che la spesa per i fornitori europei è aumentata di oltre il 50% dal 2018, raggiungendo un totale di 85 miliardi di euro negli ultimi cinque anni, di cui oltre 20 miliardi di euro solo nel 2022. Questi investimenti coinvolgono più di 4000 fornitori europei e sostengono le grandi innovazioni presenti in ogni prodotto Apple, come i sensori nell’Apple Watch, i laser nell’iPhone e i microcontrollori nel Mac. Inoltre, tali investimenti contribuiscono alla transizione verde dell’industria europea, poiché Apple si impegna a raggiungere un’impatto zero lungo tutta la catena di fornitura entro la fine del decennio. Attualmente, grazie a questi investimenti e all’app economy di iOS, Apple supporta oltre 2,6 milioni di posti di lavoro in Europa.

Cathy Kearney, Vice President of Operations di Apple, ha dichiarato: “Lo spirito di innovazione e l’incredibile talento dell’Europa ci hanno portato qui oltre 40 anni fa, e il contributo di questa regione ai nostri prodotti non è mai stato più forte. Le partnership con i fornitori europei hanno contribuito a creare tecnologie rivoluzionarie, e oggi siamo orgogliosi di lavorare in stretta collaborazione con i fornitori in tutta Europa per portare avanti la nostra missione di decarbonizzare l’intera catena di fornitura a livello globale.”

Gli investimenti di Apple con i fornitori in Europa riguardano sia grandi multinazionali che piccole imprese a conduzione familiare. Alcune di queste collaborano con Apple da oltre 30 anni, e ogni anno nuove aziende, leader dell’innovazione nei rispettivi settori, entrano a far parte della catena di fornitura dell’azienda.