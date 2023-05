Amazon vuole integrare un’IA simile a ChatGPT all’interno dell’e-commerce

Come è ormai noto, anche Amazon ha intenzione di entrare nella corsa all’intelligenza artificiale. Sappiamo già che il colosso sta lavorando ad un LLM che vuole integrare all’interno di un robot per la casa, offrendo ai clienti un’esperienza inedita che dovrebbe unire – e potenziare – le esperienze oggi offerte da Astro e Alexa. Oggi è emersa un’altra indiscrezione: sembra che Amazon voglia integrare un’interfaccia simile a ChatGPT all’interno del suo e-commerce.

L’idea è che i clienti un domani saranno in grado di fare shopping e farsi consigliare i migliori prodotti da un’intelligenza artificiale. Secondo due offerte di lavoro, individuate per prime da Bloomberg, l’azienda ha un ambizioso piano per introdurre nella sua piattaforma di e-commerce un chatbot simile a ChatGPT. Incorporando l’intelligenza artificiale generativa nel suo motore di ricerca, è probabile che Amazon miri a migliorare l’esperienza degli utenti e a fornire raccomandazioni di prodotti più accurate e personalizzate.

L’iniziativa di Amazon fa parte di una corsa all’intelligenza artificiale del settore tech che ormai vede coinvolto un numero estremamente elevato di aziende. Ieri abbiamo appreso che anche Samsung sta lavorando ad un’IA generativa per le aziende.

Amazon mira a rivoluzionare il modo in cui gli utenti cercano prodotti e ricevono raccomandazioni personalizzate. Secondo Bloomberg, Amazon ha pubblicato offerte di lavoro in cui parla di come stia “riimmaginando la ricerca su Amazon” con una nuova “esperienza conversazionale interattiva che ti aiuta a trovare risposte alle domande sui prodotti, confrontare i prodotti, ricevere suggerimenti personalizzati e molto altro ancora”, in modo che gli utenti possano trovare, senza soluzione di continuità, il “prodotto perfetto” per le loro esigenze.