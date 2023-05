Rainbow Six Siege: Operazione Dread Factor, nuovo video di gameplay da 8 minuti

Rainbow Six Siege: Operazione Dread Factor torna a mostrarsi in un video di gameplay da 8 minuti.

Rainbow Six Siege: Operazione Dread Factor torna a mostrarsi in un video di gameplay della durata di 8 minuti che ci permette di dare uno sguardo alle novità introdotte con l’ingresso del nuovo operatore Fenrir all’interno di questa nuova stagione. Vediamo il filmato:

Come potete vedere, Fenrir, porta in dotazione nel suo arsenale le mine terrorizzanti F-Natt che rilasciano un gas in grado di scatenare il panico tra i nemici. Sarà possibile attivarne 3 alla volta in qualsiasi punto della mappa e quando una mina esplode, limita il campo visivo del bersaglio, dando a Fenrir e ai suoi compagni un vantaggio sugli avversari terrorizzati.

Studente di neurochimica, Fenrir è stato congedato dalle forze armate svedesi quando ha proposto un progetto per la creazione di formule in grado di alterare lo stato emotivo dei soldati, così Deimos lo ha contattato per finanziare la sua ricerca. Quando ha saputo che il suo lavoro veniva trasformato in un’arma pericolosa, Fenrir è fuggito e ha contattato Rainbow.

Disponibile immediatamente per i possessori del Premium Battle Pass, Fenrir potrà essere sbloccato due settimane dopo il lancio della stagione tramite Renown o Crediti R6. Vi ricordiamo che Operazione Dread Factor verrà lanciata su tutte le piattaforme il 30 maggio 2023.