Oceani caldi e potenziali rifugi per la vita trovati nelle lune di Urano – nuovo studio

Gli scienziati hanno recentemente rianalizzato i dati della sonda Voyager che ha sorvolato Urano negli anni ’80 e hanno scoperto che quattro delle lune più grandi di Urano – Ariel, Umbriel, Titania e Oberon – potrebbero essere abbastanza caldi da ospitare la vita. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Geophysical Research. “Quando si tratta di piccoli corpi celesti – pianeti nani e lune – gli scienziati planetari hanno già trovato prove di oceani in diversi luoghi improbabili, tra cui i pianeti nani Cerere e Plutone e la luna di Saturno Mimas”, ha dichiarato in un comunicato l’autrice principale dello studio Julie Castillo-Rogez del Jet Propulsion Laboratory della NASA nella California meridionale. “Quindi ci sono meccanismi in gioco che non comprendiamo appieno“.

Il nuovo studio ha integrato i dati del Voyager 2 degli anni ’80 con informazioni su altre lune ghiacciate, come Caronte di Plutone ed Encelado di Saturno, ricavate da missioni NASA più recenti come Galileo, Cassini, Dawn e New Horizons. Urano ha 27 lune, ma i ricercatori si sono concentrati sulle cinque più grandi, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon e Miranda. Di queste, Ariel è la più piccola, con un diametro di 1.160 chilometri, mentre Titania è la più grande, con un diametro di 1.580 chilometri. In precedenza, gli scienziati pensavano che solo Tatiana fosse in grado di generare calore interno attraverso il decadimento radioattivo – il processo con cui gli atomi instabili perdono energia attraverso le radiazioni – ritenendo che le altre lune fossero troppo piccole. Tuttavia, la modellazione della porosità delle altre lune ha suggerito che tutte, tranne Miranda, sono sufficientemente isolate per trattenere il calore interno creato dal decadimento radioattivo. I ricercatori hanno anche scoperto che eventuali oceani sotto le croste ghiacciate di queste lune sarebbero ricchi di cloruri, ammoniaca e sali, che abbasserebbero il punto di congelamento dell’acqua. La combinazione di un basso punto di congelamento e di un sufficiente calore interno potrebbe significare che Ariel, Umbrial, Titania e Oberon hanno tutti oceani a decine di chilometri di profondità al loro interno, hanno riferito i ricercatori.

Oceani caldi e intensa attività geologica

Nel 2020, gli scienziati hanno rilevato alcune prove di attività geologica recente su Ariel, suggerendo il possibile movimento di un potenziale oceano interno. Anche Miranda ha caratteristiche superficiali che sembrano relativamente recenti, secondo i ricercatori, ma la loro modellazione suggerisce che se la luna ha avuto un oceano liquido in qualche momento, è probabile che sia ormai congelato. Per scoprire se questi oceani nascosti esistono davvero, gli scienziati dovranno essere creativi. Gli spettrometri in grado di rilevare le lunghezze d’onda della luce riflessa dall’ammoniaca e dai cloruri potrebbero aiutare a dimostrare la presenza di queste sostanze chimiche sotto le croste. Oltre agli spettrometri, chi studia i fenomeni delle lune del Pianeta, pensa anche di utilizzare strumenti in grado di rilevare le correnti elettriche trasportate dall’acqua liquida per sondare sotto le superfici di queste lune. Nuovi studi di modellazione su come si sono formate queste lune potrebbero anche aiutare i ricercatori a pianificare il tipo di osservazioni che dovranno fare in futuro, ha detto Castillo-Rogez. “Dobbiamo sviluppare nuovi modelli per diverse ipotesi sull’origine delle lune, al fine di guidare la pianificazione delle osservazioni future”, ha detto l’autrice.