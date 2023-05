Meteorite colpisce una casa nel New Jersey: un “regalo dallo spazio” di 4 miliardi di anni e nessun ferito

La CBS News riferisce che un oggetto metallico, ritenuto un meteorite, è caduto dal cielo e ha colpito il tetto di una casa a Hopewell Township, nel New Jersey. Fortunatamente non ci sono stati feriti, come segnalato dalla polizia.

Lo schianto è avvenuto in un’abitazione situata sulla Old Washington Crossing Pennington Road. Le autorità hanno detto che l’oggetto è di circa 4 pollici per 6 pollici (10cm x 15 cm). “Sembra che qualcosa che è venuto dal cielo sia caduto attraverso il tetto della finestra superiore che è quella della camera da letto di mio padre“, ha detto Suzy Kop. All’inizio ha pensato che qualcuno avesse lanciato un sasso, ma poi ha capito che si trattava di qualcosa di più. “Pensiamo che sia un meteorite, che sia passato di qui, che abbia anche colpito il pavimento perché è completamente danneggiato, che sia rimbalzato su questa parte del soffitto e che alla fine si sia posato sull’altro pavimento, nel piano di sotto“, ha detto Kop. Kop dice che in quel momento non c’era nessuno in casa. Girando intorno ai detriti e ai pannelli di cartongesso, ha trovato la pietra in un angolo. “Ho toccato la cosa perché pensavo fosse una pietra a caso, non so, ed era calda“, ha detto Kop. Derrick Pitts, capo astronomo del Franklin Institute, ha subito sostenuto che potesse trattarsi di un meteorite dai quattro ai cinque miliardi di anni e che si tratta di un residuo dell’inizio del sistema solare. “Per tutto questo tempo ha scorrazzato nello spazio e ora è arrivato sulla Terra ed è caduto sulle loro ginocchia”, ha detto Pitts. “È davvero insolito che colpisca una casa e che le persone siano in grado di raccoglierlo, è successo pochissime volte nella storia“.

La conferma: l’oggetto caldo che si è schiantato nella camera da letto del New Jersey è un meteorite di 4,5 miliardi di anni fa “in ottime condizioni”

L’oggetto caldo che si è schiantato contro il tetto di una camera da letto nel New Jersey era davvero un meteorite, come hanno confermato giovedì gli esperti. Nello specifico, Nate Magee, professore di fisica presso il College of New Jersey, ha dichiarato che l’oggetto è un meteorite di condrite pietrosa di circa 4,56 miliardi di anni. Il College del New Jersey ha dichiarato che Magee ha utilizzato l’esame visivo, le misurazioni della densità, le immagini al microscopio elettronico a scansione e l’esame e il contributo di Jerry Delaney, un esperto di meteoriti in pensione affiliato all’American Museum of Natural History e alla Rutgers University del New Jersey. In una dichiarazione su Facebook, l’università ha affermato che il meteorite è probabilmente di tipo LL-6, quindi con un contenuto di ferro inferiore rispetto alla maggior parte dei meteoriti condriti, ed è stato “altamente metamorfosato” (subire una metamorfosi) da un calore intenso prima di entrare nell’atmosfera terrestre.

“Avere la possibilità di esaminare il meteorite ieri è stata un’opportunità rara ed emozionante per me e per un gruppo di studenti e professori di fisica del TCNJ“, ha dichiarato Magee. “Siamo entusiasti di poter confermare che l’oggetto è un vero meteorite di condrite, in ottime condizioni, e uno dei pochissimi testimoni di simili cadute di condrite noti alla scienza“. Le condriti sono meteoriti pietrose e si sono formate quando polvere e grani si sono uniti nei primi anni del sistema solare. Secondo il Planetary Science Institute, ogni anno cadono sulla Terra centinaia di meteoriti, ma pochi vengono ritrovati perché spesso atterrano in aree remote o nell’oceano, oppure non vengono visti cadere e non vengono ritrovati. Secondo la CBS Philadelphia, solo circa 1.100 meteoriti di questo tipo sono stati trovati e identificati dagli scienziati. L’università ha dichiarato che il meteorite avrà un nome basato sull’indirizzo postale più vicino e sarà probabilmente conosciuto ufficialmente come il meteorite “Titusville, NJ“. Secondo gli esperti, il possibile meteorite potrebbe essere collegato a una pioggia di meteoriti chiamata Eta Aquariids.