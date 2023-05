LEGO DREAMZzz: da oggi su Boing in Prima TV Free

Boing (canale 40 del DTT) presenta in esclusiva Prima TV free l’attesa nuova serie LEGO DREAMZzz: l’appuntamento è a partire da oggi, 15 maggio, dal lunedì al venerdì, alle 16.25 sula canale visibile in chiaro sul digitale terrestre. Il nuovo show LEGO trae ispirazione dal mondo dei sogni dei bambini e dalla loro infinita creatività. La serie narra le avventure degli amici (e compagni di scuola) Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, che entrano a far parte di un’agenzia segreta ed imparano ad usare il potere dell’immaginazione per viaggiare nel Mondo dei Sogni. La loro missione è sconfiggere lo spaventoso Re Nightmare e le sue forze oscure che rappresentano la parte malvagia del Mondo dei Sogni, quella creata dalle paure collettive e dai rimpianti.

Quando i giovani eroi scoprono che l’obiettivo del loro nemico è conquistare non solo il Mondo dei Sogni ma anche quello della veglia, decidono di mettercela tutta pur di fermarlo. Ad aiutarli ci sarà Mr. Oz, il loro insegnante di scienze che ha tenuto nascosta la sua vera identità: quella di Investiga-Sogni, uno dei pochi agenti del misterioso Ufficio della Notte, l’organizzazione segreta che ha protetto il mondo della veglia da Re Nightmare per secoli. Un appuntamento avvincente, tra sogno e realtà.

Naturalmente LEGO presenta la possibilità di ricrea le scene della serie televisiva con i suoi mattoncini, lasciando correre l’immaginazione e inventare la propria trama, anche con set appositi.

Questa la sinossi ufficiale della IP:

Unisciti a Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey mentre usano il potere dell’immaginazione per viaggiare nel mondo dei sogni e affrontare il malvagio Re degli incubi. I bambini dai 6 anni in su possono sfruttare la loro creatività con fantastici giocattoli che aiuteranno a dare vita ai sogni più sfrenati dei bambini. Incoraggia i bambini a usare il superpotere della creatività con i set e i giocattoli LEGO DREAMZzz.

