Le otto montagne: stasera in prima tv su Sky il pluripremiato film con Marinelli e Borghi

In prima tv stasera su Sky Cinema e NOW Le otto montagne, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, Miglior Film ai David di Donatello 2023.

Dopo il grande successo internazionale nelle sale cinematografiche e la grande vittoria ai David di Donatello 2023 – dove è stato premiato per il Miglior Film, la Migliore Sceneggiatura non Originale, il Migliore Autore della Fotografia e il Miglior Suono – ariva in prima tv su Sky Le otto montagne, intensa storia di un’amicizia con protagonisti due dei più celebri giovani attori italiani, Luca Marinelli e Alessandro Borghi, in onda questa sera, lunedì 15 maggio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Premio della Giuria al Festival di Cannes 2022, il film è diretto e sceneggiato da Charlotte Vandermeersch e Felix van Groeningen (che è stato candidato all’Oscar 2014 per Alabama Monroe) che hanno portato sul grande schermo il best-seller di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017. Nel cast, insieme a Luca Marinelli e Alessandro Borghi, anche Filippo Timi, Elena Lietti ed Elisabetta Mazzullo. Il film è una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle, Rufus, Menuetto, Pyramide Productions, Vision Distribution, in collaborazione con Elastic e Sky.

“Le otto montagne” racconta la storia di un’amicizia: un’amicizia nata tra due bambini che, divenuti uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri ma che, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa. Pietro è un ragazzino di città, mentre Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, il secondo rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene, vivendo tra due mondi. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno anche cosa significa essere veri amici per sempre.

