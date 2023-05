Zephalto lancia il primo tour spaziale (con degustazione di vini compresa)

Vi piacerebbe pranzare al confine dello spazio, ammirando panorami che in precedenza erano visibili solo agli astronauti. ? Con 120.000 euro da spendere e, pazientando fino al 2025, si può realizzare questo viaggio di piacere spaziale grazie a Zephalto, una startup francese che ha stretto una partnership con l’agenzia spaziale del Paese per offrire viaggi nella stratosfera a bordo di un pallone aerostatico. L’esperienza, unica e innovativa che combina lusso e scienza, offre agli ospiti la possibilità di ammirare la Terra dallo spazio in condizioni di comfort e sicurezza. Il fondatore dell’azienda, Vincent Farret d’Astiès, ha lavorato insieme all’agenzia spaziale per creare una mongolfiera che può raggiungere la stratosfera mentre si degusta un buon vino, rigorosamente francese.

120 mila euro per godere dell’ospitalità francese nello spazio

🎈Une croisière zéro carbone dans la stratosphère, à 25 kilomètres d’altitude, aux portes de l’espace ! 🎈✨Découvrez les… Posted by Zephalto on Monday, October 12, 2020

L’esperienza, disponibile a partire dal 2025, ha un prezzo di partenza di 120.000 euro a persona e include il meglio dell’ospitalità francese, come cibo, vino e design lussuoso. I passeggeri voleranno con soli sei compagni di viaggio e saranno accompagnati da due piloti durante il viaggio di andata e ritorno di sei ore. d’Astiès ha dichiarato a Bloomberg di avere in programma 60 voli all’anno. I palloni riempiti di elio o idrogeno partiranno dalla Francia con due piloti a bordo e saliranno per 25 chilometri nella stratosfera, per un’ora e mezza. Una volta raggiunta l’altitudine massima, circa tre volte superiore a quella di un aereo di linea, la mongolfiera resterà in volo per tre ore, dando agli ospiti la possibilità di ammirare panorami che in precedenza erano visibili solo agli astronauti. La discesa durerà un’altra ora e mezza. L’esperienza a bordo sarà personalizzata in base alle preferenze dei singoli clienti, con particolare attenzione al cibo, preparato da chef stellati (i cui nomi non sono stati ancora rivelati). Incluso nel prezzo del biglietto c’è anche la possibilità di parlare con uno psicologo prima del volo. Vedere la Terra dall’alto può essere impegnativo, dice d’Astiès. Zephalto ha effettuato tre voli di prova con piloti a bordo, ma nessuno ha ancora raggiunto la quota massima di 25 chilometri. Farret d’Astiès dice che un volo alla fine di quest’anno dovrebbe raggiungere questo obiettivo. È fiducioso che ci riuscirà perché l’agenzia spaziale francese lavora da tempo con palloni ad alta quota. Una volta superati tutti i test, il pallone aerostatico otterrà la certificazione EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) come aereo di linea. E’ possibile prenotare il tour in anticipo lasciando un acconto di 10mila euro sul sito della startup.

Una mongolfiera con design alla moda

Joseph Dirand, designer francese dei negozi Balmain e Givenchy a Parigi, e di ristoranti chic come Loulou e Monsieur Bleu, è stato incaricato di creare gli interni. Dirand è noto per il suo stile di design minimalista, che non distrarrà i passeggeri dalla cosa più importante: la vista della Terra. “Il design consiste nel dare forma alle esperienze, e questa esperienza darà forma alla vita delle persone“, afferma l’architetto. “Spero che i nostri ospiti tornino sulla Terra con nuove prospettive sul nostro prezioso pianeta, sulla sua bellezza e su come proteggerlo meglio“. Zephalto è solo uno dei diversi progetti di mongolfiere spaziali in corso, ma offre una delle esperienze più lussuose e accessibili nel mercato del turismo spaziale. Altri progetti simili sono in corso in altre parti del mondo, come la Space Perspectives in Florida o le compagnie di razzi come Virgin Galactic, Blue Origin e SpaceX. A differenza della concorrenza, Zephalto atterrerà a terra e non in mare e l’azienda ne sottolinea il design lussuoso. Rispetto ai razzi, le mongolfiere spaziali offrono un turismo molto più sereno e meno rischioso, e chiunque può andarci senza un addestramento preliminare se sono persone già in grado di volare su una compagnia aerea commerciale. “Le prestazioni e l’estetica delle nostre capsule sono il risultato del nostro savoir-faire francese“, così commenta il team della startup.