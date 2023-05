Musk nomina il nuovo CEO di Twitter, una manager della NBC

Elon Musk ha nominato l’ex capo della pubblicità di NBCUniversal, Linda Yaccarino, come nuovo amministratore delegato di Twitter, mentre la società cerca di invertire il crollo delle entrate pubblicitarie.

In base a quanto riporta Reuters, la Yaccarino assumerà la direzione di una piattaforma di social media afflitta da problemi e da un pesante carico di debiti, dopo aver trascorso diversi anni a modernizzare il business pubblicitario presso NBCUniversal, di proprietà di Comcast Corp. Musk non lascerà del tutto il timone di Twitter:

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023