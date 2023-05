Michael J. Fox prima di ritirarsi ha pensato ad una scena di C’era una volta a…Hollywood

Da ieri, 12 maggio, è disponibile su Apple TV+ il documentario su Michael J. Fox dal titolo Still. Nell’ultimo periodo l’attore ha rilasciato diverse interviste attraverso le quali ha parlato della sua carriera e del suo percorso di vita. Parlando a Empire Magazine ha anche raccontato di come sia stato ispirato da una scena di C’era una volta a…Hollywood prima di ritirarsi.

Quando ho preso questa decisione- ha detto- ho pensato a C’era una volta a…Hollywood, ed a quella scena in cui il personaggio di Leonardo DiCaprio non riesce più a ricordare le sue battute. Così va nel suo camerino ed inizia a urlare a sé stesso allo specchio. Diventa fuori di sé. Ho vissuto una situazione del genere, in cui guardandomi allo specchio ho pensato ‘non riesco più a ricordare le cose’.