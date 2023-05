Fast X: le prime reazioni al film paragonano Jason Momoa a Joker

Fast X sarà disponibile nelle sale cinematografiche dal 18 maggio, e, nel frattempo, sono state pubblicate online le prime reazioni al lungometraggio. I critici hanno parlato di un film divertente, non perfetto, ma un po’ tutti sono stati d’accordo sulla performance di Jason Momoa, e sul suo personaggio paragonato a Joker.

Ad affermarlo è stato Eric Eisenberg, che ha definito il Dante di Momoa come la versione del Joker di Fast and Furious. Derek Lawrence ha semplicemente postato una foto di Jason Momoa in Fast X, dichiarando che è tutto ciò che ha da dire per il momento. Joseph Deckelmeier ha parlato di un film che è “una corsa sfrenata capace d’intrattenere, uno spettacolo di effetti visivi che ti aspetti di vedere in Fast and Furious, ma con un Jason Momoa nei panni di Dante capace di rendere tutto magico”.

Anche Kirsten Acuna ha parlato di un film che intrattiene, non perfetto. Mentre Germain Lussier lo ha addirittura definito come il peggiore capitolo della saga, ma con un “Jason Momoa da dio, che merita il prezzo del biglietto”. E poi c’è il parere di Simon Thompson, che ha parlato di un lungometraggio “che appartiene a Jason Momoa ed al suo personaggio […] Il resto è roba ridicola con elementi goffi, anche se stupidamente divertente”.