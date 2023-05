Esopianeta sub-nettuniano: James Webb ne scopre l’atmosfera luminosa

Dopo oltre dieci anni, gli astronomi hanno finalmente avuto l’opportunità di scrutare l’atmosfera dell’esopianeta sub-nettuniano Gj 1214b grazie al telescopio spaziale James Webb. Situato a 40 anni luce dalla Terra, questo esopianeta è avvolto da uno spesso strato di foschia che, tuttavia, non ha rappresentato un ostacolo per il Jwst, grazie alla sua tecnologia a infrarossi in grado di penetrare attraverso nubi, gas e polvere.

Un gruppo di ricercatori è riuscito ad analizzare l’atmosfera di Gj 1214b misurando il calore emesso dal pianeta mentre orbita attorno alla sua stella madre. Questa è la prima volta in cui è stata rilevata direttamente la luce proveniente da un esopianeta sub-nettuniano, una categoria di pianeti più grandi della Terra ma più piccoli di Nettuno. I risultati di questa scoperta sono stati pubblicati sulla rivista Nature.

Sebbene Gj 1214b sia troppo caldo per essere considerato abitabile, i ricercatori hanno rilevato la presenza probabile di vapore acqueo nella sua atmosfera, e forse anche in quantità significative. Inoltre, l’atmosfera sembra essere composta principalmente da molecole più pesanti dell’idrogeno. I pianeti sub-nettuniani sono i più comuni nella Via Lattea, nonostante non se ne trovino nel nostro Sistema solare. Nonostante l’oscurità dell’atmosfera di Gj 1214b, il team di astrofisici guidato da Eliza Kempton dell’Università del Maryland ha identificato questo pianeta come il candidato ideale per osservare l’atmosfera di un pianeta di questa categoria, grazie alla sua stella ospite, piccola ma luminosa.

I ricercatori hanno misurato la luce infrarossa emessa da Gj 1214b per circa 40 ore, corrispondenti al tempo impiegato dal pianeta per completare un’orbita intorno alla sua stella. Durante questa osservazione, è emerso che la quantità di calore che si sposta da un lato all’altro del pianeta dipende principalmente dalla composizione della sua atmosfera. Utilizzando le lunghezze d’onda della luce maggiori rispetto agli osservatori precedenti, il Jwst ha permesso di creare una mappa dettagliata della temperatura di Gj 1214b.

L’interesse degli astronomi riguarda anche la presenza di acqua sull’esopianeta. Precedenti osservazioni del telescopio spaziale Hubble avevano suggerito che Gj 1214b potesse essere un mondo acquatico, ossia un pianeta che contiene una notevole quantità di acqua. Tuttavia, la presenza di vapore acqueo sull’esopianeta non può essere confermata al 100%, poiché il segnale di assorbimento dell’acqua si sovrappone a quello del metano. Nonostante ciò, i ricercatori hanno individuato evidenze di vapore acqueo sia negli emisferi del pianeta, aumentando la fiducia nella presenza di acqua.

Nel corso dello studio, i ricercatori hanno fatto una scoperta sorprendente: Gj 1214b è incredibilmente riflettente. Questo è stato evidenziato dal fatto che il pianeta non è così caldo come ci si aspettava, indicando la presenza di qualcosa nell’atmosfera che riflette la luce.