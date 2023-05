Toyota bz4X: aperti i preordini in Italia, ma il prezzo è un mistero. Ecco i bonus per i primi clienti

Da alcune ore è finalmente possibile prenotare anche in Italia l'atteso Toyota bz4X, il primo veicolo 100% elettrico di Toyota.

Da alcune ore è finalmente possibile prenotare anche in Italia l’atteso Toyota bz4X, il primo veicolo completamente elettrico del produttore giapponese. I preordini sono aperti già ora, ma il SUV elettrico arriverà nelle concessionarie solamente a partire da luglio.

I prezzi sono ancora un’incognita, dunque chi decide di prenotarlo è costretto a fare un salto nel vuoto. Il listino ufficiale per il nostro Paese dovrebbe arrivare sempre a luglio, quando l’auto arriverà nelle concessionarie. Fino ad allora, ci asteniamo da fare pronostici, ma ci limitiamo a dire che in alcuni altri mercati viene proposto con un prezzo di partenza di 45mila euro.

Prenotando il veicolo già oggi, ci si assicura il diritto di essere tra i primi a riceverlo. Inoltre, è anche possibile ricevere il Toyota bz4X nell’allestimento ‘First Edition’. Per prenotarlo bisogna versare 300€, che tuttavia sono completamente rimborsabili in caso si cambi idea. L’allestimento First Edition ha il doppio motore e la trazione integrale.

Gli utenti possono scegliere tra uno dei tre diversi bonus previsti per i primi acquirenti italiani:

Wallbox Enel X Way da 7,4 kW comprensivo di installazione

Voucher Enel X per ricaricare l’auto presso le colonnine pubbliche per un totale di 2.770 kWh (circa 10mila km di autonomia)

Mobility pack per noleggiare un’altra vettura Toyota usando il servizio KINTO Share e per un massimo di un mese

Non c’è male. Vi aggiorneremo non appena usciranno maggiori informazioni sui prezzi per il mercato italiano.