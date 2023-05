The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, trailer di lancio e featurette

Il producer della saga, Eiji Aonuma, e il game director Hidemaro Fujibayashi hanno un messaggio speciale per il lancio odierno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ci tengono a precisare che è un titolo ricco di avventura e sorprese, speciale non solo per chi ha già amato il precedente Breath of the Wild ma anche per i neofiti. Restate fino alla fine del video per sentire il loro saluto in italiano! Vi presentiamo, inoltre, il trailer di lancio ufficiale.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dopo un’interminabile attesa, è finalmente disponibile sulla famiglia di console Nintendo Switch e si presenta come portavoce di un’evoluzione che ha visto crescere mano nella mano l’universo immaginario di Shigeru Miyamoto insieme a intere generazioni di videogiocatori. L’originale The Legend of Zelda, il capolavoro che ha segnato per sempre la storia videoludica uscito nel 1986 su Nintendo Entertainment System, ha infatti visto la luce grazie alle passeggiate giovanili tra le quiete campagne giapponesi del suo creatore, il quale ha codificato sul piccolo schermo non solo i luoghi della sua infanzia, ma anche un vero e proprio sentimento di nostalgia che si ripresenta, immutato, in tutti coloro che negli scorsi sei anni hanno atteso l’arrivo di questo giorno. Perché dopo quasi quarant’anni The Legend of Zelda è anche questo: un mito, un fenomeno di portata globale che unisce sotto la sua ala milioni di persone di tutte le età. E dopo sei anni da Breath of the Wild ecco arrivare il suo diretto seguito, che sta raccogliendo, in questo ricchissimo day one. unanimi consensi di pubblico e critica, che lo ha definito “un capolavoro” in cui “l’unico limite imposto è la fantasia e la voglia di sperimentare del videogiocatore” e lo ha acclamato come “un’avventura sconfinata, coraggiosa e destinata a restare nella storia”. Come il suo predecessore, anche quest’ultimo capitolo è riuscito nell’impresa di unire in un solo coro la critica, dimostrando che nell’industria videoludica c’è ancora ampio spazio per la realizzazione di storie straordinarie, indimenticabili e uniche, capaci di superare ogni barriera e di diventare uno strumento di connessione e condivisione.

