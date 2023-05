HTC U23 PRO: lo smartphone con fotocamera da 108MP verrà presentato il 18 maggio

Dopo una grande fuga di informazioni della scorsa settimana, HTC ha confermato che il suo smartphone U23 Pro sarà lanciato la prossima settimana, giovedì 18 maggio. Il nuovo teaser mostra un’anteprima del dispositivo ma non rivela altre informazioni.

Il telefono segna il ritorno di HTC nel mercato ‘principale’ degli smartphone. Negli ultimi anni l’azienda si era concentrata su proposte di nicchia, come uno smartphone per impallinati di criptovalute e un altro dedicato al “metaverso”. L’HTC U23 Pro si presenta come un medio-gamma, sulla carta, piuttosto interessante: avrà un processore Snapdragon 7 Gen 1 una fotocamera principale da 108MP.

In base alle voci, l’HTC U23 Pro offrirà un display AMOLED da 120Hz, il chipset Snapdragon 7 Gen 1 e una fotocamera principale da 108MP. Si dice inoltre che il dispositivo verrà lanciato con Android 13 e una batteria da 4.600 mAh. L’HTC U23 Pro sarà compatibile con la piattaforma VR Viverse di HTC, anche se al momento le informazioni sono scarse. Non resta che aspettare il 18 maggio per saperne di più.