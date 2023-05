Final Fantasy 16: sei clip esplicative delle novità del gioco SquareEnix

A poco più di un mese dall’uscita di Final Fantasy 16 su PlayStation 5 ecco sei video, brevi quanto esplicativi, dedicati ad alcune particolarità di questa nuova avventura targata Square Enix. Nelle clip vengono mostrati aspetti originali che differenziano questo Action RPG dai precedenti titoli della saga: i colossali Eikon e gli epici scontri tra di essi, l’aiuto fornito sul campo di battaglia dai compagni di ventura e dal fido cagnone Torgal, le modalità di espansione delle abilità del protagonista Clive e le specifiche della modalità “Storia” che permette di godersi appieno l’esperienza senza troppo impegno dal punto di vista delle battaglie.

Final Fantasy 16 narra una nuova storia dell’infinito universo di Final Fantasy, questa volta ambientata nell’inedito regno di Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre. La pace di questo mondo vacilla però quando la diffusione della Piaga minaccia di distruggere i domini dei Cristalli. Il destino del mondo è così nelle mani dei potenti Eikon e dei loro Dominanti, uomini e donne in grado di evocarne il temibile potere. Questa, in particolare, è la storia di Clive Rosfield, un guerriero che è stato investito del titolo di “Primo Scudo di Rosaria” e che ha giurato di proteggere il suo fratello minore Joshua, il Dominante della Fenice, l’Eikon del Fuoco. Presto Clive verrà coinvolto in una grossa tragedia e giurerà vendetta sull’Eikon Ifrit, un’entità oscura e misteriosa che porta con sé una grande calamità.

Con – come da tradizione – personaggi straordinari e una storia ricca e affascinante, Final Fantasy 16 sarà disponibile in un’edizione standard e in ben altre tre edizioni aggiuntive. È possibile pre-ordinare l’edizione standard e la Deluxe Edition del gioco, mentre il pre-ordine della Collector’s Edition è disponibile solo sullo Square Enix Store. Chi pre-ordinerà Final Fantasy 16 riceverà due contenuti scaricabili: l’arma Cuorefiero e il Portafortuna di Cait Sith (un accessorio che aumenta i guil guadagnati).

