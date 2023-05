Daymare: 1994 Sandcastle, demo gratuita disponibile ora su Steam

Su Steam è ora disponibile la demo di Daymare: 1994 Sandcastle, la nuova fatica di Invader Studios, prequel di Daymare: 1998. Purtroppo, al momento in cui scriviamo non sono previste demo per le versioni Xbox e PlayStation, quindi se siete interessati a provare il titolo e avete un account Steam non vi resta che procedere al download a questo indirizzo.

Per scaricarla vi basta accedere alla pagina del gioco, scorrere fino al banner della demo e cliccare su Scarica. Naturalmente dovete possedere un account Steam attivo e senza limitazioni.

Daymare: 1994 Sandcastle è il prequel di Daymare 1998, survival horror classico ispirato alla saga Resident Evil. Il gioco ci riporterà in Idaho, dove stavolta vestiremo i panni di Dalila Reyes, ex spia ora al lavoro per la Hexacore Advanced Division for Extraction and Search o H.A.D.E.S. per gli amici. Questo nuovo capitolo offrirà, inoltre, diverse novità, tra cui nuove armi, un’interfaccia utente aggiornata, inventario compreso, nuovi puzzle, nuovi nemici e altro ancora.

Daymare: 1994 Sandcastle sarà disponibile a partire dal 30 agosto 2023 per sarà disponibile per PC, PS5, Xbox Series X e S, PS4 e Xbox One. La versione Nintendo Switch arriverà in un secondo momento.