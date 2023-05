Artifact ti consentirà presto di seguire i tuoi giornalisti preferiti

Artifact, l’app di notizie basata sull’IA creata dai co-fondatori di Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger, ha una nuova funzione che la rende ancora più un’app di social media incentrata sulle notizie. Con l’ultima versione dell’app Artifact, ora è possibile seguire singoli scrittori / giornalisti. Gli articoli dei giornalisti che scegli di seguire avranno la priorità nel tuo feed e puoi scegliere di ricevere notifiche ogni volta che i tuoi autori preferiti pubblicano un nuovo articolo.

Gli scrittori possono anche rivendicare i loro profili su Artifact per ottenere un segno di spunta verificato accanto al loro nome nella ricerca e nei commenti di Artifact. (Gli scrittori possono rivendicare profili solo su iOS, ma presto arriverà anche su Android, ha dichiarato Systrom a The Verge). Sì, a differenza di altri aggregatori di notizie, Artifact ha una piccola componente social e consente agli utenti di commentare singoli articoli Gli scrittori possono anche ricevere notifiche che li informeranno sul numero di persone che leggono i loro articoli e ogni volta che altre pubblicazioni linkano o citano un loro lavoro.

Sembrerebbe che Artifact veda un’opportunità di creare uno spazio per le notizie e per un leggero networking sociale, dato i numerosi cambiamenti recenti su Twitter. Abbiamo il sospetto che sia la strada giusta e che, a differenza di molte altre app lanciate in pompa magna e divenute irrilevanti rapidamente, Artifact possa rapidamente ritagliarsi uno spazio importante all’interno del caotico e iper-competitivo spazio dei social e delle app d’informazione.

Avete già scaricato Artifact? A noi sta piacendo tantissimo e qui vi abbiamo spiegato perché: