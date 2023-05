Twitter introduce i DM con crittografia end-to-end, ma solo per chi paga

Twitter sta iniziando a implementare la tanto promessa funzione di messaggistica diretta crittografata. Almeno per ora, sono solo per gli abbonati a Twitter Blue.

È importante notare che al momento la funzione è disponibile solo per gli utenti Twitter verificati, che includono gli abbonati a Twitter Blue e coloro che fanno parte di un’organizzazione verificata. Non è chiaro se ciò valga solo per il lancio iniziale o se la crittografia verrà aggiunta alla crescente lista di funzioni esclusive per gli utenti con un segno di spunta. Al momento, secondo quanto dichiarato dall’azienda, una chat crittografata richiede che entrambi gli utenti siano verificati.

È un limite non da poco, considerato che richiede non soltanto di avere un abbonamento a Twitter Blue, ma anche di chattare esclusivamente con persone a loro volta abbonate. I DM crittografati non supportano nemmeno le chat di gruppo e i contenuti multimediali.

Ci sono anche significative limitazioni per quanto riguarda la funzione stessa. Non supporta le chat di gruppo né alcun tipo di supporto multimediale oltre ai link. Inoltre, l’azienda non consente agli utenti di segnalare direttamente un messaggio crittografato, consigliando sulla pagina di assistenza di segnalare separatamente gli account se si “incontra un problema con un partecipante a una conversazione crittografata”.