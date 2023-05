Spotify è stata costretta a rimuovere decine di migliaia di brani creati usando le IA

Spotify ha rimosso decine di migliaia di brani generati da un’intelligenza artificiale. Quasi tutti i brani sono stati creati usando i servizi di Boomy, una startup che offre una tecnologia in grado di generare rapidamente brani diversi, con stili e voci diverse, in poco tempo.

Boomy consente agli utenti di creare melodie in diversi stili, dal rap al lo-fi, e di pubblicarle su servizi di streaming per ottenere royalty. Nonostante sia stata lanciata ufficialmente solo nel 2021, il sito web di Boomy afferma di aver generato 14,5 milioni di brani, corrispondenti al 14% della musica registrata nel mondo.

Tuttavia, i brani sono stati rimossi perché il numero di stream era stato gonfiato artificialmente, ha dichiarato Spotify. Universal Music ha avvisato tutte le principali piattaforme di streaming di aver riscontrato attività sospette sui brani di Boomy, suggerendo che fossero stati utilizzati bot per gonfiare le statistiche di ascolto. Successivamente, Spotify ha rimosso circa il 7% dei brani caricati da Boomy, secondo quanto riportato dal FT. Spotify ricompensa gli artisti in base agli ascolti dei loro brani.

In una dichiarazione inviata a Insider, Spotify ha affermato: “Lo streaming artificiale è un problema di lunga data che riguarda l’intera industria, e Spotify sta lavorando per eliminarlo completamente dal nostro servizio.”

“Quando identifichiamo o veniamo avvisati di potenziali casi di manipolazione degli stream, mitigiamo il loro impatto agendo, incluso il rimuovere i numeri di streaming e trattenere le royalties”, ha aggiunto. “Questo ci permette di garantire i pagamenti delle royalties agli artisti onesti che prendono seriamente il loro lavoro.”

Il problema in sé, dunque, non è tanto l’uso di intelligenze artificiali per pubblicare brani su Spotify, quando il tentativo di frodare la piattaforma aumentando artificialmente gli ascolti (e generando, dunque, pagamenti a cui non si avrebbe diritto). In alcuni casi i brani erano stati creati violando il copyright di alcune canzoni o usando illegalmente la voce di artisti realmente esistenti.