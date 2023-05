LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro – Prime Video va alla ricerca del nuovo concorrente

Prime Video ha annunciato oggi LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, il nuovo show Original che sarà diviso in 5 episodi, e che avrà un team composto da un conduttore e tre giudici, tra i più amati protagonisti delle passate edizioni di LOL: Chi ride è fuori.

Ecco il teaser di presentazione.

Il conduttore ed i tre giudici gireranno l’Italia in cerca del decimo concorrente che farà parte del cast della quarta stagione del celebre comedy show. Il nuovo show Original sarà un vero e proprio varietà in stile LOL dove a sfidarsi, con l’obiettivo di far ridere i tre giudici.

Ci saranno non solo comici ma anche artisti di ogni genere: maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni con spiccate doti di intrattenimento, e molti altri personaggi che non mancheranno di suscitare ilarità. Ogni episodio avrà una guest star, un ospite d’eccezione che unendosi alla giuria fissa potrà cambiare le sorti di un concorrente.

Da oggi sono aperti i casting per partecipare allo show. Basterà inviare infatti il proprio video provino all’indirizzo loltalentshow@endemolshine.it (informativa privacy al seguente link).